Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ev sahipliğinde üç ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde kritik bir zirve gerçekleştirildiğini duyurdu. Resmi açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani ile birlikte Suriye tarihinde ilk kez resmi bir ziyaret kapsamında Beyaz Saray’a gitti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandığı ve görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

Trump: “Yeni Suriye yönetimine hayranlık duyuyorum”

Beyaz Saray’da bir saatten fazla süren görüşmede iki liderin ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel güvenlik dengeleri ve siyasi iş birliği başlıklarını ele aldığı aktarıldı. Açıklamaya göre Trump, yeni yönetimin ülkeyi yeniden istikrara kavuşturma çabalarını övgüyle karşıladı ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Üçlü formatta çalışma toplantısı yapıldı

Görüşmenin ardından, iki liderin talimatıyla üç ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya:

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

katıldı.

Bu üçlü mekanizma kapsamında, bölgesel güvenlik başlıkları detaylı şekilde değerlendirildi.

10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam kararı

Toplantıda tarafların 10 Mart Anlaşması’nı uygulamayı sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bu çerçevede:

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu

Sınır güvenliği ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi

gibi önemli başlıklar gündeme geldi.

Amerikan tarafı ayrıca, bölgedeki güvenlik dengesini sağlamaya yönelik İsrail ile yürütülen güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Yaptırımlar ve ekonomi gündemi masadaydı

Ekonomik iş birliği bölümünde ise Trump’ın Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması için sürecin devam ettiği yönünde mesaj verdiği belirtildi. Ayrıca, ABD’nin Suriye’deki kalkınma ve yatırım projelerine destek verdiği vurgulandı.

“İlişkilerde yeni bir sayfa” mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin karşılıklı saygıya dayalı ve ortak çıkarları önceleyen bir atmosferde geçtiğini belirtti. Açıklamanın sonunda iki liderin ilişkilerde “yeni bir sayfa açma iradesini güçlü şekilde ortaya koyduğu” ifadeleri kullanıldı.