Yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin kullanıcılar arasında beklenen ilgiyi görmediği ve oldukça sınırlı bir kesim tarafından kullanıldığı ifade edildi.

8 Mayıs’tan sonra destek verilmeyecek

Meta sözcüsü Dina El-Kassaby Luce tarafından yapılan açıklamada, Instagram’da özel mesajlar için kullanılan bu güvenlik katmanının 8 Mayıs itibarıyla tamamen kaldırılacağı teyit edildi.

Bu tarihten sonra platformda uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliği bulunmayacak. Kullanıcılar ise değişikliğin ardından mesaj güvenliğinin nasıl etkileneceğini tartışmaya başladı.

Kullanıcılara yedekleme uyarısı yapıldı

Teknoloji sitesi The Verge’in aktardığı bilgilere göre Instagram, uygulama içi bildirimlerle kullanıcılarını bilgilendirmeye başladı.

Özelliği aktif olarak kullanan kişilere ise geçmiş mesajlarını ve paylaşılan görsellerini yedeklemeleri tavsiye edildi. Aksi halde bazı içeriklerin kalıcı olarak silinebileceği ifade ediliyor.

Bu uyarı özellikle şifreli sohbet kullanan kullanıcılar için önemli görülüyor. Çünkü sistem kaldırıldığında eski yazışmaların korunması zorlaşabilir.

Meta farklı bir strateji izlemeye karar verdi

Meta’nın daha önce WhatsApp ve Messenger platformlarında uçtan uca şifreli mesajlaşmayı standart hale getirdiği biliniyor. Ancak şirket, Instagram için farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Şifreli mesajlaşma deneyimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için ise adres olarak WhatsApp gösterildi. Bu sistemde mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabildiği biliniyor.

Kararın ardından bazı kullanıcılar şaşkınlık yaşarken, bazıları ise özelliğin zaten çok yaygın kullanılmadığını dile getirdi. Önümüzdeki haftalarda Instagram’da bu değişikliğin nasıl karşılanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.