Ev güvenliği konusunda sık yapılan bazı küçük hatalar bazen büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre kapıya takılı halde bırakılan anahtar da bu hatalardan biri. Birçok kişi bu yöntemi güvenlik amacıyla tercih etse de durum her zaman düşünüldüğü gibi olmuyor.

Güvenlik uzmanları, özellikle geceleri kapıda anahtar bırakma alışkanlığının hırsızlar için beklenmedik bir kolaylık sağlayabildiğini ifade ediyor. Ev sahipleri genellikle bu yöntemin caydırıcı olduğunu düşünse de uzmanlara göre bazı durumlarda tam tersine sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Hırsızların işini kolaylaştırabiliyor

Uzmanlar kapıda bırakılan anahtarın en büyük risklerinden birinin, hırsızların kapıyı zorlamak yerine fırsat kollamasına imkan tanıması olduğunu söylüyor. Özellikle anahtar kapı deliğinde bırakıldığında ve kapıya oldukça yakın bir noktada durduğunda dışarıdan ulaşılması daha kolay hale gelebiliyor.

Bu durum özellikle mektup yuvası bulunan kapılarda daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Çünkü bazı hırsızlar kapılardaki ince açıklıkları kullanarak içerde bulunan anahtara ulaşabiliyor.

Letterbox fishing yöntemi kullanılıyor

Uzmanların dikkat çektiği yöntemlerden biri de “letterbox fishing” olarak bilinen teknik. Bu yöntemde hırsızlar mektup yuvası gibi dar açıklıklardan içeriye aparat veya kanca benzeri bir araç uzatarak anahtarı çekmeye çalışıyor.

Kapıya yakın bırakılan anahtarın bu şekilde dışarı alınması mümkün olabiliyor. Bu nedenle mektup yuvası bulunan kapılarda anahtarın kapının hemen üzerinde bırakılması ciddi bir güvenlik açığı oluşturabiliyor.

Anahtarın kapıdan uzak tutulması öneriliyor

Uzmanlar yalnızca mektup yuvası bulunan kapılar için değil, alt eşiğinde geniş açıklık bulunan kapılar için de benzer risklerin bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle anahtarların özellikle gece saatlerinde kapıya yakın yerlerde bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Kapı üzerinde anahtar bırakmak kısa vadede pratik bir çözüm gibi görünebiliyor. İnsan anahtarı nereye koyduğunu düşünmek zorunda kalmıyor. Ancak bu rahatlık bazen bir güvenlik zaafına dönüşebiliyor.

Uzmanlar, anahtarların kapıdan uzak ve güvenilir bir noktada muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca mektup yuvası bulunan kapılarda ek koruyucu aparat kullanılması da güvenliği artıran önlemler arasında gösteriliyor.

Kısacası küçük bir alışkanlık gibi görünen bu davranış bazen beklenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Kapının üzerinde bırakılan anahtar, farkında olunmadan hırsızlara bir fırsat sunabilr. Bu yüzden anahtarı kapıda bırakmak yerine daha güvenli bir yerde saklamak daha doğru bir tercih olabiliyor.