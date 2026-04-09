Son Mühür/ Emine Kulak- Meslek Fabrikası önündeki nöbet dördüncü gününe girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve mahkeme heyeti binaya girerek incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası mahkeme tutanağı tutulurken, tutanak Başkan Tugay tarafından imzalandı.

"Her şey yerli yerinde duruyor ama biraz tozlanmış"

Daha sonra açıklama yapan Tugay," Bugün bizim yaptığımız başvurulardan birisi ile ilgili inceleme gerçekleştirildi. Olayı hukuk zemininde çözmeye çalışıyoruz. Türkiye tarihinde bir ilk olmuş kamu kurumu tarafından kamu malına el konulmaya karşı irade göstermek için nöbet tuttuk. Çözüm hukuki olarak çözülecek. Başından sonuna her şey hukuksuz, yanlış olduğu için kamunun bu konuyu doğru anlaması bizim için önemliydi. İlk gün binaya girişime izin verilmemişti. Bugün mahkemenin tespit işlemi sırasında belediye başkanı beni içeriye alınmak zorunda kaldılar. Hakimlerin bu konudaki sorumluluğu, tespiti isteyen kurumun en başındaki kişi olarak beni içeri almak zorunda kaldılar. Ben de heyete eşlik ettim. Bilirkişi heyeti tespit yaparken ben de eşlik ettim. Bütün o malzemeler her şey yerli yerinde duruyor ama biraz tozlanmış. Kullanılmıyor durumda. Neden böyle bir duruma yol açalım. İki kurum arasında mülkiyet tartışması varsa mahkeme sonuçlanıncaya kadar tutum alınmalı. İzmir'de iktidarın temsilcisi olan vekiller var. Onlar emniyet güçlerini de baskı altına almaya çalışıyorlar. Hukuksuz durumun sıkıntısını herkes yaşıyor. Bu bir utanç vakası. Bir kamu kurumunun mülkü polis zoruyla abluka altına alınmış durumdadır. AK Partili vekiller hiç bir iş getirmemesine rağmen belediyemizin çalışmalarını da engelliyor. Kötülük normalleştirilmeye çalışılıyor. Ben bireysel olarak kolaylıkla bertaraf edebilecek biri değilim" dedi.

"Ömer Eşki tutuklanır mı görevden alınır mı bilmiyoruz, endişeliyiz"

Bornova Belediye Başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde olan Eşki'nin yanına gideceğini söyleyen Tugay, "Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki şuan emniyette. Tutuklanır mı görevden alınır mı bilmiyoruz, endişeliyiz. Türkiye’nin her yerinde hukuksuzluk yaşanıyor Türkiye iyi bir yere gitmiyor. Bu söner dolaşır herkesin kapısına gelir herkesin bir şeyini etkiler. O yüzden önemsiyoruz. O yüzden tepki ile karşılıyoruz il başkanlığımızla beraber eylem sürecimiz devam edecek. Bornova belediye başkanımızla da ilgilenmek isterim. İşin başında yıllık izin alarak başladım şuan ben yıllık izindeyim. işimizi aksatıyormuşuz gibi anlaşılmasını istemem. CHP'nin siyasi nöbeti devam edecek. Ben işime döneceğim ama bu konu ile ilgili hukuki mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.