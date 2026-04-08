Son Mühür / Yağmur Daştan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında başlatılan mülkiyet tartışması sonrası yaşanan dava süreciyle birlikte kurumlar arası gerilim büyürken; alanın mülkiyetinin Vakıflar’a geçmesi ve geçtiğimiz pazartesi günü başlatılan tahliye sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın üç gün önce başlattığı nöbet devam ediyor.

Geceyi Meslek Fabrikası önünde geçiren Tugay’a; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaş eşlik ederken; eyleme belediye çalışanları, parti örgütleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda İzmirli alana gelerek eyleme katıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri’nden ortak bildirge

Eylemde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ortak bir bildirge okudu. Bildirgede şu ifadeler kullanıldı:

“Yalnızca bir binayı değil, bu kentin emeğini, toplumsal hafızasını ve geleceğini savunmak için bir aradayız. Meslek Fabrikası yüz binlerce yurttaşa eğitim vermiş, kamusal yarar üreten önemli bir sosyal hizmet merkezidir. Bu merkez insanların ekonomik bağımsızlık elde edebildiği bir dayanışma alanı ve örnek bir sosyal belediyecilik örneğidir. Meslek Fabrikası’na el konuldu hem de bir kamu kurumu eliyle yapılmıştır. Bu kamusal alanı ortadan kaldırmanın bir sonucu, emeği görünmez kılma anlayışının bir parçasıdır. Bu merkez hiçbir meşruiyeti olmayan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş, polis barikatları ve TOMA’lar ile abluka altına alınmıştır. Bu yöntem hukukun değil, siyasi baskını yöntemidir. Bu açık bir hukuksuzluktur. Bu müdahale siyasi iktidarın kamu gücünü kullanmasının en çıplak örneklerinden biridir. Bu, doğrudan halkın iradesi ve kamusal haklara bir saldırıdır. Biz, bu hukuksuzluğu tanımıyor, bu zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bizler kamusal alanın tasfiye edilmesine, emeğin değersizleştirilmesine ve halkın ortak birikimine el konulmasına karşı olduğumuzu dile getiriyoruz. Ateşin en çok yakıp kavurduğu an yeniden doğuşun başlangıcıdır. Bu ateş bugün İzmir’de yanıyor.”

Süreç nasıl başladı?

Kent gündeminde uzun süredir tartışılan kriz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımındaki 4 binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle yeniden alevlendi. Tahliye süreci iki hafta önce ertelenirken sürenin dolmasının ardından önceki gün sabah saatlerinde ekipler binaya gelerek tahliye işlemlerini başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina önüne barikatlar kuruldu. Tahliye sonrası başlatılan tespit çalışmalarına belediye yetkilileri tepki gösterdi ve işlemlerin hukuka aykırı olduğunu savunarak durdurulmasını istedi. Tahliye sırasında sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve CHP üyeleri bina önünde toplandı. Gün içinde zaman zaman polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Barikatları aşmak isteyen gruplara biber gazıyla müdahale edildi.

Öte yandan, binanın 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle belediyeye devredildiğini hatırlatan pankartların kaldırılması da alandaki tansiyonu yükseltti. Yurt dışında Dünya Sağlık Örgütü’nün “Tek Sağlık Zirvesi” için bulunan Cemil Tugay, gelişmeler üzerine programını yarıda keserek İzmir’e döndü. Binada inceleme yapmak isteyen Tugay’a polis izin vermedi. Bunun üzerine Tugay, mülkiyet yeniden belediyeye geçene kadar bina önünde nöbet tutacağını açıkladı. Gün boyunca siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da alana gelerek eyleme destekte bulundu.