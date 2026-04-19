Mali sıkıntılar, uzun süredir devam eden transfer yasağı ve bu sezon FIFA tarafından verilen 6 puan silme cezasına rağmen sahaya çıkan Altay, iki farklı yenilmesi halinde küme düşeceği karşılaşmayı kazanarak ligde kalmayı başardı. Karşılaşma sonunda siyah-beyazlı ekip, taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Altay’lı futbolcular, son düdüğün ardından sevinçlerini ikinci plana bırakarak Afyonspor’lu oyuncuları teselli etti ve fair-play örneği sergiledi. Altay kaptanı Özgür Özkaya, Afyonsporlu genç oyuncularla birlikte konuk ekip taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribününe giderek “Bu çocuklara sahip çıkın” çağrısında bulundu ve alkış aldı. Karşılaşmanın ardından Altaylı futbolcular, kendi taraftarlarıyla da sevinç yaşadı.

Kaptan üçlü çektirdi

Altay formasıyla 8 yıldır mücadele eden, Süper Lig’e yükselme sevinci ile küme düşme üzüntüsünü birlikte yaşayan ve transfer yasağına rağmen takımdan ayrılmayan 38 yaşındaki Özgür Özkaya, maçın ardından taraftarlarına üçlü çektirdi. Yıllardır eşine az rastlanır bir futbol hikâyesinin parçası olan ve takımını amatöre düşmekten kurtaran tecrübeli oyuncu, tribünden aldığı Altay bayrağını dalgalandırdıktan sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda santraya dikerek büyük coşku yaşadı.

Karagöz'ün puan ortalaması

Altay’da bu sezon üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen Mehmet Can Karagöz, takımı ligde tutarak takdir topladı. Genç teknik adam, maçın ardından oyuncularına tek tek sarılarak görevin başarıyla tamamlandığını ifade etti ve yeni sezonda play-off hedeflediklerini söyledi. İzmir temsilcisi, Karagöz yönetiminde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Yönetim derin bir nefes aldı

Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri de maçın ardından yaşanan coşkuya katıldı. Sahaya inen Kanlı, futbolcularla kucaklaşarak galibiyeti birlikte kutladı. Son dönemde yeni puan silme cezalarının önüne geçen yönetim, takımın ligde kalmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Mayıs ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde camiada umutlar yeniden yeşerdi.