İzmir’de Meslek Fabrikası binasına yönelik tasarruf kararı sonrası başlayan nöbet eylemi 11’inci gününde sürdürülmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise nöbetin 11. gününde sürece ilişkin sert mesajlar verdi.

Destek büyük: Siyaset ve sivil toplum bir arada!

Meslek Fabrikası karşısında oluşturulan alanda basın toplantısı düzenlendi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir başta olmak üzere çok sayıda isim katılım gösterdi.

Milletvekilleri, sendika temsilcileri, gençler ve İzmirliler de eyleme destek verenler arasındaki yerlerini aldı.

Tugay'dan sert mesaj: “Bu mücadele haksızlığa karşı”

Başkan Cemil Tugay, yaptığı konuşmada sürecin yalnızca yerel bir mesele olmadığını ifade etti. Tüm bu yaşananların hukuksuzluk ve baskı ortamının bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Meslek Fabrikası önünde güvenlik önlemleri alınırken, Başkan Tugay bu konuya da değindi. Sorunun sahadaki güvenlik güçlerinin dışında karar vericilerle ilgili söyleyen Tugay, demokrasi ve hukuk çerçevesinde değerlendirme yapılmasına vurgu yaptı.

“Bu mesele tüm İzmir'İn meselesi!”

Meslek Fabrikası’nın İzmir halkı için taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Tugay, sürecin bir hak arayışı olduğunu belirterek, “Bu mesele tüm İzmir’in meselesi” dedi.

“İzmir boyun eğmez”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de açıklamalarda bulundu. Yaşanan süreci sert sözlerle eleştiren Güç, Türkiye’de yaşanan bazı olaylara da değindi. Güç, özellikle çocuklara yönelik güvenlik sorunlarının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Güç ayrıca Meslek Fabrikası ile ilgili olarak, “Bu kent kendi değerlerine sahip çıkar” dedi.

Umudun merkezi!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da konuşmasında Meslek Fabrikası’na dikkat çekti. Aydın, özellikle gençler ve kadınlar için önemli bir fırsat alanı olduğuna vurgu yaptı.