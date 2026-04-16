İzmir'de yürütülen "kooperatif soruşturması" kapsamında, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanmıştı. Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından çok sayıda tepki ve açıklama gelirken, bir açıklama da CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asılsız iddialara karşı, gerçekleri tüm açıklığıyla paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz." denildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyuna yansıtılan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur:

• İl Başkanımız Ümit Erkol'un kooperatifi temsil etme ve kooperatif hakkında işlem yapma konusunda noter onaylı imza sirküleri bulunmamaktadır.

• Protokol, sözleşme ve mali konularda sonuç doğuran bir evraka imza atmamıştır.

• Kendisi ve yakınlarının hesabına kooperatif tarafından yapılan huzur hakkı dışında hiçbir ödeme yoktur.

• İl Başkanımızın hiçbir sözleşmede imzası bulunmamaktadır.

Bu kapsamda;

1. Kooperatif açısından 14.178.459,92 TL zarar doğurucu bir işlem olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu durum yanlış hesaplamadan ibaret olup, ilgili dönemde kooperatif hesapları artı durumdadır. Bunu ispat eden tüm mali belgeler savcılık dosyasına sunulmuştur.

2. Taşeron ile yapılan sözleşmenin değiştirildiği ve resmî belgede sahtecilik yapıldığı iddiası asılsızdır. Ankara İl Başkanımızın imzaladığı herhangi bir sözleşme ve ödeme belgesi bulunmamaktadır.

3. Projeye sonradan 11 adet villa eklendiği ve 1 adet villanın İl Başkanımıza ücretsiz tahsis edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

13.03.2022 tarihli değerleme ve şerefiyelendirme raporu, tanıtım broşürleri, proje ve ruhsat belgelerinde söz konusu bağımsız bölümler bugünkü haliyle yer almaktadır. Projede hiçbir değişiklik yapılmamıştır. “Villa” olarak ifade edilen bu bölümler 85–100 m² büyüklüğünde 1+1 loft dairelerdir. Villa yoktur. İl Başkanımıza ücretsiz tahsis söz konusu değildir. Kendisi ilgili bağımsız bölümü peşinat ve taksitle ödemek suretiyle satın almıştır.

4. Taşeron ile özel hukuk hükümleri kapsamında imzalanan ve başkanın imzası bulunmayan sözleşme çerçevesinde, işin gerçekleşme oranı ile avans maddesine aykırı herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu asılsız iddialara karşı, gerçekleri tüm açıklığıyla paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz."