Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi Meslek Fabrikası binasının tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Tugay, süreci "hukuksuz bir el koyma" olarak nitelendirdi.

"Hukuki ölçüye sığmayacak şekilde el koydunuz"

Başkan Tugay, tapusu belediyeye ait olan mülke yönelik müdahaleleri eleştirerek, "Gittiniz, bize, yani Büyükşehir belediyesine hiçbir bilgi vermeden, tertemiz %100 bize ait tapumuza hiçbir ahlaki ve hukuki ölçüye sığmayacak şekilde el koydunuz, yani çöktünüz. Şimdi de polis zoruyla tahliye için uğraşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Binanın 2017 yılında büyük bir emekle restore edildiğini hatırlatan Tugay, "Bu tapu ve mülkiyet ne belediye başkanına ait ne de başka özel bir kişi ve kuruma.

İnsanları yalanlarınızla kandırmaya çalıştığınız gibi hiçbir başka kişiye veya kuruma da verilmedi. 2017 yılında dünya kadar emek ve parayla restore edildi ve o günden beridir ‘Meslek Fabrikası’ olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Dava süreci devam ediyor, fiili durum yaratılıyor"

Hukuki sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, mahkeme kararlarıyla ilgili yanıltıcı bilgiler verildiğini savundu.

Tugay, "Tapu dairesi üzerinden hukuksuzca üzerinize geçirdiğiniz mülkümüze dair hakkımızı aramak için açtığımız dava ‘DEVAM EDİYOR’ henüz sonuçlanmadı.

Bu kadar belge ve ispatla inanıyoruz ki dava lehimize sonuçlanacak ve hak yerini bulacak. Ama siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, alelacele binayı boşaltıp birilerine geçici olarak verip fiili bir durum yaratmaya çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Yürütmeyi durdurma kararlarının hızla kaldırılmasına da değinen Başkan, "3 kez Yürütmeyi Durdurma kararı çıkarttık. Üçü de anormal hızlı bir şekilde kaldırıldılar.

Bunun nasıl olduğunun takdiri kamuoyumuza aittir. Ancak dava henüz başında ve dava süreci sonunda ne karar çıkacağı belli değil. Bitmeyen davayı bitmiş gibi anlatmayın" dedi.

"Bu yapılan düpedüz güç gösterisidir"

Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yürütülen süreci sorgulayan Cemil Tugay, "Peki beyler, Sayın Vakıfların Milletvekilleri nedir bu aceleniz ve telaşınız.

Hangi kurum kendine bir hizmet binası bulamıyor da buraya çökmeye çalışıyorsunuz? Vakıfların elinde bomboş ya da kira almadan birilerine kullandırdığı yüzlerce binaları varken niye Meslek Fabrikası?" şunları aktardı.

Belediye seçimlerinin ve halk iradesinin yok sayıldığını savunan Tugay, "Bu sizin yaptığınız düpedüz güç gösterisi ve bizim irademizi yok sayma çabası.

Peki biz bu belediye seçimlerini niye yaptık? İnsanlara seçme hakkını verirken ne düşünüyordunuz? Siz seçilmeseniz de seçileni çalıştırmayız nasılsa diye mi planladınız?" diye belirtti.

"Kabul sınırlarını aştınız"

Açıklamasının sonunda iktidara ve ilgili kurumlara seslenen Başkan Tugay, siyasetin ve devletin kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı.

Tugay, "Belediye başkanlarının epey bir kısmını görevden aldınız. Belli ki başkalarına da benzer müdahaleleri yapacaksınız. Ne olacak bu işin sonu söyler misiniz?

Siyaset sadece sizin iktidarınızdan mı ibaret olacak? Devlet sadece sizin partinizin mi devleti olacak? Kabul sınırlarını aştınız. Bize had bildiriyorsunuz. Halkı fazla göz ardı ediyorsunuz" dedi.

Tugay sözlerini, "Daha önce de söyledim, tekrar ediyorum; beyler yapmayın etmeyin.. Bu iş böyle devam edemez" diyerek noktaladı.