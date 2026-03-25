Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Sevmedya Yayın Grubu bünyesinde yayın hayatını sürdüren Merhaba Dergisi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan “Merhaba Buluşmaları”, bu kez tiyatro dünyasının saygın isimlerinden Hülya Savaş’ı ağırladı. Gazeteciler, yazarlar ve sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, İzmir Alsancak’ın sevilen mekanlarından Sardunya Cafe’de samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaşam öyküsünden çarpıcı kesitler sunan Savaş, sanatın birey üzerindeki dönüştürücü etkisini ve sahne tozunun insan ruhuna dokunuşunu katılımcılarla paylaştı.

Tesadüflerle başlayan sanat yolculuğu

Söyleşide kariyerinin ilk yıllarına ve hayatının dönüm noktalarına değinen Hülya Savaş, gençlik yıllarında aslında profesyonel spor ya da müzik alanında bir gelecek kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Hayatın karşısına çıkardığı sürprizlerle kendisini bir anda konservatuvarda tiyatro eğitimi alırken bulduğunu ifade eden usta sanatçı, bu tesadüfi başlangıcın hayatının en büyük farkındalıklarına kapı araladığını vurguladı. Savaş, mesleğine duyduğu tutkunun temelinde, insanı anlama ve anlatma sanatının yattığını belirterek sahneye olan bağlılığının altını çizdi.

"Tiyatro tüm kaygıları hafifleten bir sığınaktır"

Tiyatronun sadece bir gösteri sanatı değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel bir rehabilite aracı olduğunu savunan Hülya Savaş, sahnenin öğretici ve sağaltıcı yönüne dikkat çekti. Sanatın iyileştirici gücü üzerine kurduğu cümlelerle izleyicileri düşündüren Savaş, "Tiyatronun insanı eğiten, değiştiren ve ruhunu dinlendiren bir yanı var. Yaşadığımız tüm kaygıları, biriken acılarımızı ya da içimizdeki öfkeyi tiyatronun o büyülü dünyasıyla hafifletmek mümkün. Ancak bu duygu, o atmosferi bizzat yaşamadan tam anlamıyla kavranamıyor," ifadelerini kullanarak sanatın empati kurma becerisini nasıl geliştirdiğini anlattı.

Ödül ve kutlama ile taçlanan gece

Gecenin ilerleyen saatlerinde Merhaba Dergisi’nin usta kalemlerinden Ümit Tunçağ, Hülya Savaş’a sanata katkılarından dolayı özel bir ödül takdim etti. Ödül töreninin ardından düzenlenen pasta kesim töreni, etkinliğin coşkusunu zirveye taşıdı. Katılımcıların Hülya Savaş ile birebir sohbet etme fırsatı bulduğu buluşma, İzmir’in sanat hayatına unutulmaz bir anı bıraktı. Söyleşinin sonunda sanatseverler, Hülya Savaş’ın samimi ve içten anlatımı sayesinde tiyatronun karanlığı aydınlatan yönünü bir kez daha keşfettiklerini dile getirdiler.