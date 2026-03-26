Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan; aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı sanıklar, bugün beşinci kez Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da takip etti.

Duruşma başladığında Mahkeme Başkanı dosyanın bilirkişi heyetine yeni gittiğini açıkladı.

AYDIN: AK PARTİLİ ADAY ADAYINI SELAHATTİN KALYONCU’YU TARAFSIZ BİLİRKİŞİ OLARAK ATIYORSUNUZ

Diğer yandan duruşmada ilk söz alan Tunç Soyer’in Avukatı Murat Aydın, “ Son 3 duruşmada da hep söylediğimiz gibi bilirkişi raporunun reddini talep ediyoruz. Bu dosyada da rapor delil olarak yer alıyor. Reddi konusunda talebimiz var. İddia makamım da görüş bildiriyor. Reddi talebimizi kabul ederseniz delil olmaktan çıkacak. Ekim ayında beri talep ediyoruz. Mahkeme erişim hakkımızı engelliyor. Her celse sonun da ara karar sunuyorsunuz. Celse arasında yeni karar vermeden başka işler yapıyorsunuz. Başka bilirkişilerine dosya gönderiyorsunuz. O yüzden ara kararı kurmanın anlamı yok ki. Bu bilirkişinin de reddine talebimiz var. Siz AK Partili aday adayını Selahattin Kalyoncu’yu tarafsız bilirkişi olarak atıyorsunuz. Tarafsız olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Heyetinizin bilirkişi bulmaktaki zorluğunu anlıyoruz. 23 bilirkişiyi her m aramanıza rağmen, görüş bildirmemesinin anlamı yok mu?” dedi.

“Bilirkişi kopyalanıp nümüze konuldu”

Konuşmasına devam eden Aydın, “Görevlendirdiğin heyetin nasıl karar verdiğini gördük. Önceki bilirkişi raporunu kopyalayıp önümüze koydunuz. Çekilmesi alelade bir şey değil. Usulsüzlerin olağan değilse çıkacak karar da olağan olmaz. Bir önceki bilirkişi raporunun reddi hakkında bir karar vermenizi istiyoruz. Yazılı olarak mahkeme kararı olmaksızın başkanlığınız tarafından bilirkişiyi değiştirmeniz ve burada ara karar kurulmasını talep ediyorum” dedi.

Segbis gerginliği

Diğer yandan Aydın’ın konuşmasının bitmesi halinde katibin yazdığı ifadeleri okunması istendi. Aydın ise SEGBİS’in olması gerektiğiniz tekrarladı. Mahkeme başkanı ise ‘bu konuyu geçtik’ diyerek konu kapandı.