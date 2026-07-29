Son Mühür- Menemen Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Semicenk konseriyle birlikte hizmete açtığı “Kent Gözü Rekreasyon Alanı” açıldığından bu yana sadece Menemenli vatandaşlarını değil diğer ilçelerden de ziyaretçilerini ağırladı.

Modern donatılarıyla her yaşa hitap ediyor

Toplam 23 bin metrekarelik alana kurulan “Kent Gözü Rekreasyon Alanı” Aynısefa Sosyal Tesisi, Aynısefa Vitamin Bar, seyir terası, basketbol ve voleybol sahaları, futbol sahası, iki tenis kortu, koşu parkuru, açık fitness alanları, pati park, yeni nesil çocuk oyun alanları, amfi oturma alanı, çardaklar ve dinlenme alanları bulunuyor.Çocuktan yetişkine kadar bütün vatandaşlara hitap ediyor. Uygun fiyatlı sosyal tesisiyle dikkat çeken projede modern donatı alanlarıyla rekreasyon alanları da bulunuyor.

Başkan Aydın Pehlivan: "Menemen artık varılmak istenen ilçe konumunda"

Yoğun ilgiden gurur duyan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bir zamanlar Menemen'in insanı mesai saatleri dışında ya da gezmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyüne sahibiz. 4 adet Aynısefa Sosyal Tesisi'ne ve bir de Aynısefa Vitamin Barına sahibiz.

İlçemizin dört bir yanında yeni nesil oyun gruplarımız, halı sahalarımız, basketbol sahalarımız, kaykay pistimiz, dijital deneyim merkezimiz ve tüm bunlara ilave, son olarak ilçemize kazandırdığımız Kent Gözü Rekreasyon Alanımız ile Menemen'in hem çehresini hem de kaderini değiştirdik.

35 branşta ücretsiz kültür, sanat ve spor kurslarımızla ve çeşitli etkinliklerimizle Menemen artık geride bırakılan değil, varılmak istenen ilçe konumuna gelmeye başlamıştır. Elbette bu çalışmalarımız başarı hikayesinde birer basamaktır. Kent Gözü Rekreasyon Alanımız da açıldığı ilk günden bu yana çok sevildi.

Sadece Menemenlilerin değil, başta çevre ilçeler olmak üzere herkesin vakit geçirdiği bir tesis halini aldı. Tesisimizi Menemen Belediyesi olarak yaptık ama yaşatacak olan hemşehrilerimizdir. Önümüzdeki süreçte bu alanda yapacağımız etkinliklerle, Kent Gözü Rekreasyon Alanı, adeta kentin gözbebeği olacaktır. Hemşehrilerimize yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan tam not

Hakkı Düzgün (Öğretmen, 40):

İşe gidip gelirken buradan geçiyordum ve güzel bir yer olacağı, yapılış sürecinden belliydi. Çiğli'de oturuyorum ve buraya ikinci gelişim. Beğeniyorum ve gayet güzel. Oğlum da çok seviyor. Gayet memnunuz. Gayet güzel yapılmış bir yer. Güzel vakit geçiriyoruz.

Özlem Adar (Ev hanımı, 44):

Ben Çiğli'de oturuyorum. Bu üçüncü gelişim. Çok güzel bulduğum için komşularımı da aldım geldim. Çocukların eğlenme yerleri vs. çok güzel. Kendi ilçemizde de böyle yerlerin olmasını isteriz. Kafesi de maddi olarak çok uygun. Çocuklarla kalabalık olarak rahatlıkla girip çıkıyoruz. Yeşil ve serin bir ortam. İyi bir hizmet almak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler.

Zühre Kaygısız (Ev hanımı, 76):

Çok güzel, süper bir tesis. Evlerimiz yakın ve geliyoruz. Her şeyden çok memnunuz ve güzel. Bahardan bir yalancı cennet gibi burası. Herkese tavsiye ediyorum.

Uğur Mamikoğlu (CNC operatörü, 40):

Rekreasyon alanına yakın oturuyoruz. Güzel ve çocuklar için de eğlenceli bir yer. Bana göre şahane bir yer. Aileler için hem hijyenik hem de fiyat açısından da uygun bir yer.

Ömür Aydoğan (Şoför, 26):

Biz 2 sokak yukarıda oturuyoruz. İzmir'de böyle bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yapanlardan da Allah razı olsun. Mükemmel bir yer. Güzel, çok mutluyuz. Aydın Pehlivan'ın da sonuna kadar arkasındayız. Böyle imkanlar sunduğu için çok teşekkür ediyoruz.

Marina Karademirlidağ (Ev hanımı, 36):

Çok güzel bir yer. Böyle bir yer olduğu için çok mutluyum. Aynısefa da burada var. Köpek parkı bile var burada. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu alanı çok güzel değerlendirdiler. Bu alanda eskiden hiçbir şey yoktu ama şimdi böyle muhteşem bir dönüşüm oldu. Menemen'de yaşamaktan çok mutluyuz. Eskiden Menemen çok boştu ama o göreve gelince her şey gelişmeye başladı. Biz yanındayız.

Eva Karademirlidağ (9):

Bu alanı bence çok güzel değerlendirmişler. Aydın Pehlivan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Çok renkli ve şahane bir alan olmuş. Çocuklar sonuçta eğleniyor. Buraya 9 katlı bir apartman da dikebilirlerdi. Böyle bir seçim yaptıkları için çok mutluyum.