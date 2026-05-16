Bu yıl stant sayısının bine çıkarıldığı Emiralem Çilek Festivali, açılış töreni ve kortejiyle görkemli anlara sahne oldu. Üç gün sürecek olan 16. Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, kapılarını muhteşem bir başlangıçla açtı. Festivale Türkiye dışında birçok yabancı ülke katılım gösterdi. Esnaf ve üreticinin yoğum katılım sağladığı festivalde, tüm tezgahlar doldu. Çilekten baklaya, enginardan kekiğe kadar birçok yerel ürünle birlikte çilekli tatlı ve pastalardan çilek figürlü hediyeliklere kadar sayısız ürünün satışa sunulduğu festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Fesstivalin uluslararası seviyeye çıktığını vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Alın terinin berekete dönüştüğü bir festival yaşıyoruz. Emiralem'in emeğini, Menemen'in üretim gücünü, bu toprakların bereketini ve insanımızın güzel yüreğini bütün dünyaya gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu kürsüden, festivali uluslararası seviyeye çıkarmaya söz vermiştik. Allah'a hamdolsun bugün festivalimiz artık uluslararası düzeydedir. Bugün burada kurulan her stant, yapılan her üretim, aslında Menemen'in dünyaya anlatılan hikayesidir. Bugün burada en büyük alkışı da, bu başarının esas mimarı olan üreticimiz hak ediyor. Bu festivalin gerçek kahramanları onlardır. İyi ki varsın üreten Emiralem, iyi ki varsınız Menemen'in güzel insanları." dedi.



Başkan'dan gençlere Semicenk müjdesi



Festivalde verdiği müjdeyle gençlerden tam not alan Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulukent Kent Gözü Alanı'nın açılacağını söyleyerek "Gençler; Kent Gözü Alanı açılışımız, severek dinlediğiniz kıymetli sanatçımız Semicenk'in katılımıyla ve konseriyle gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.



Renkli konserler beğeni topladı



Birbirinden güzel stantlarıyla, renkli görüntülülere ev sahipliği yapan 16. Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, sahne performanslarıyla da ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sevilen sanatçı Derya Bedavacı'nın kapanışını yaptığı konserle binlerce kişiye unutlmaz gece yaşatldı.

Kimler katıldı ?



Festivale Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Hayrettin Uçak ve Deniz Doğan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Pervin Yılmaz Güler ve Menemen protokolü katıldı.

