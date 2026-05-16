Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede suçun önlenmesine için gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında önemli bir dikkat çeken bilgiye ulaştı.

Edinilen bilgi kapsamında Dokuz Eylül Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yeri ve bu iş yerine ait depo teknik ve fiziki takibe alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün belirlenen adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Binlerce kaçak sigara ve uyuşturucu çıktı

İş yeri ve depo içerisinde detaylı arama yapan emniyet ekipleri, gizlenmiş halde duran yüklü miktarda kaçak malzeme ve uyuşturucu maddeye el koydu. Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenlerin ise şu şekilde;

1142 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara,

İçerisinde 4 bin 400 adet doldurulmuş sigara bulunan 440 paket,

25 bin adet satışa hazır doldurulmuş tekli sigara,

52 adet elektronik sigara ve 11,5 kilogram nargile tütünü,

1,52 gram esrar maddesi ve 1 adet esrar öğütücü aparat,

Eğlence malzemesi olarak bilinen 12 adet konfeti ile 22 adet maytap.

İş yeri sahibi gözaltına alındı

Operasyonun sonrasında söz konusu iş yerinin sahibi olduğu tespit edilen Ş.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen zanlının buradaki işlemlerinin ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.