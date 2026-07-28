Aydın'ın Didim ilçesi merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, resmi vize başvuru internet sitelerinin benzerlerini tasarlayarak vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda önemli gelişmeler gündeme geldi. Aralarında farklı illerden şüphelilerin de yer aldığı 36 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 27'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma derinleştirildi!

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Didim Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen soruşturmada, şebekenin resmi vize başvuru platformlarını taklit eden internet siteleri hazırlayarak vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında 13 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 12'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verilmişti.

8,3 milyon TL'yi aşan suç geliri!

Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde örgütün faaliyetlerini noktalamadığı ve dolandırıcılık eylemlerini devam ettirdiği belirlendi. Yapılan yeni incelemeler sonucunda şebekenin 111 kişiyi daha aynı yöntemle mağdur ettiği tespit edildi.

10 ilde eş zamanlı operasyon!

Elde edilen yeni deliller çerçevesinde polis ekipleri, 24 Temmuz'da Didim merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde haklarında yakalama kararı olan 50 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin noktalanması sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanırken, 9 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

