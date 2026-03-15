TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Menemen FK, Fethiyespor deplasmanında aldığı kritik galibiyetle kötü gidişe son verdi.

Son haftalarda galibiyet alamayan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör değişiminin ardından çıktığı ilk maçta sahadan 1-0’lık skorla ayrıldı.

Cüneyt Biçer yönetiminde ilk maçta galibiyet

Ligde son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemen FK’da teknik direktör Bilal Kısa ile yollar ayrılmış ve takımın başına deneyimli çalıştırıcı Cüneyt Biçer getirilmişti. İzmir temsilcisi, Biçer yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Fethiyespor’u mağlup ederek moral buldu.

Deplasmanda oynanan mücadelede kontrollü bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıda rakip kalede daha etkili oldu.

Burak Bilgen galibiyeti getirdi

Karşılaşmanın kader anı 76’ncı dakikada yaşandı. Menemen FK’da Burak Bilgen’in kaydettiği gol, takımına üç puanı getirdi.

Bu golle birlikte İzmir ekibi hem uzun süredir devam eden galibiyet özlemine son verdi hem de ligde önemli bir avantaj elde etti.

Menemen FK puanını 42’ye yükseltti

Fethiyespor karşısında alınan galibiyetle Menemen FK puanını 42’ye çıkardı. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler, kalan haftalarda üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Sıradaki rakip Mardin 1969 Spor

Menemen FK, ligin bir sonraki haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Mardin 1969 Spor’u kendi sahasında ağırlayacak. İzmir temsilcisi, yeni teknik direktörüyle yakaladığı çıkışı sürdürerek galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor.