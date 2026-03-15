Son Mühür / Erkan Doğan - Bayraklı Doğançay Mahalle Muhtarı Arzu Nisan, mahalle sakinlerine doğalgaz çalışmalarının başlaması için noterden muvafakatname vermeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesinde doğalgaz döşeme çalışmaları başladı. Ancak hisseli tapusu olan bazı yer sahiplerinin muhtarlık adına muvafakatname çıkartmaktan kaçınması nedeniyle mahalleye doğalgaz hattının gelmesi riske girdi. Bayraklı Belediyesi ve İZMİRGAZ yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde doğalgaz hattın, mevcut kullanılan yollardan geçeceği konusunda teminat aldığını anlatan Doğançay Mahalle Muhtarı Arzu Nisan, “Bu nedenle muvafakatname verecek kişilerin endişelenmesine gerek yok. Parsel sahipleri hisse tapusu olanlar, ‘Muvafakatneme verirsem doğalgaz hattı parselim üzerinden geçecek’ şeklinde düşünüyor. Bu çok yanlış bir bilgi. Hiç kimsenin parselinden arsasında doğalgaz hattı geçmeyecek. Gerek belediye, gerekse İzmirgaz firmasının teminatları var bu konuda” dedi.

“Mahallede soba kalmasın, temiz enerjiye geçelim”

“Mahallede soba ile ısınan kimse kalmasın” diyen Muhtar Nisan, “Bu bölgede doğalgaz olmaması nedeniyle soba ile ısınan evler var. Artık mahallemizde soba kullanan bir aile kalmasın istiyorum. Herkez temiz enerji olan doğalgaza geçsin. Gerek Bayraklı Belediyemiz, gerek İZSU Genel Müdürlüğü, gerekse de İzmirgaz bu konuda gerekli olan çalışmaları yapıyor. Kurumlarımıza da mahallemize gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.