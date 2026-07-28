İzmir Menderes Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmenliği yapan Gülgün Kaynakçı, kendi özgün bir şekilde hazırladığı ders programıyla , TÜRÇEV'in, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı bünyesinde yürüttüğü 'Çevrenin Genç Sözcüleri' programında birincilik kazandı.

Pes etmediler

“Beslenme Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek” Adlı programla yarışmaya katılan Kaynakçı, çalıştığı okulda müzik dersleri olmamasına rağmen öğrencileriyle bir başarılı bir ekip kurmayı başardı.

Ritimle gelen başarısı

Projede öğrenciler, gıda üretiminden tüketimine kadar araştırmalarda bulunup gıda yolculuklarını ritim ile kavuşturdu. Endüstriyel tarımın ve işlenmiş gıdaların doğaya etkisi kaotik ritimlerle, yerel ve mevsimsel beslenmenin sağladığı denge ise uyumlu melodilerle anlatıldı.

“Mahalle bakkalarını ve pazarlara gittik

Büyük bir gurur yaşayan öğretmen Gülgün Kaynakçı, "Mahalle bakkalları ve pazarları ziyaret ederek gıdaların üretimden tüketime uzanan yolculuğunu inceledik. Daha sonra 6 gruba ayrılan öğrenciler; muz, ekmek, peynir, çikolata, avokado ve domatesin topraktan sofraya uzanan serüvenini araştırdı. Çalışmada, topraktaki yararlı bakteriler ile insan bağırsağındaki faydalı bakteriler arasındaki ilişki, endüstriyel tarım ve ultra işlenmiş gıdaların etkileri üzerinden ele alındı. Araştırmalarını ritim performansına dönüştüren öğrenciler, bendir, tef, trampet ve ritim çubuklarıyla endüstriyel gıdaların doğaya verdiği zararı kaotik ritimlerle, yerel ve mevsimsel beslenmenin sağladığı dengeyi ise uyumlu melodilerle canlandırdı" dedi.

“Bayrağımızı en üstte görmek gurur verici”

Öğrencilerle birlikte huzurevlerine ziyarette bulunduklarını ifade eden Kaynakçı"Dersin sonunda ise her öğrenci hem kendi sağlığını hem de çevreyi korumaya yönelik 'Çift Etkili Taahhüt Kartı'nı imzaladı. 'Bir Ritim Bin Tebessüm' projesi ile de huzurevlerini ziyaret ettik. Bu konuda okul müdürümüz Fatih Şengül her konuda çok destek oldu. Ayrıca yine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek sağladı. Bir biyoloji öğretmeni olarak öğrencilerimle birlikte Türk eğitim sistemini uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı en üstte görmek gurur verici. En büyük mutluluğum ise öğrencilerimin artık tabaklarındaki her lokmada doğayla kendi sağlıkları arasındaki bağı kurabiliyor olmaları" ifadelerini kullandı.

“Sıradan bir biyoloji dersi değildi”

Projeye katılım sağlayan 9'uncu sınıf öğrencisi Deniz Çapar ise "Bu ders benim için sıradan bir biyoloji dersi olmadı. Açıkçası ilk başta öğretmenimiz elimize bendirleri, tefleri verip 'Hadi bu gıdaların ritmini tutun' dediğinde şaşırmıştım. Müzik dersimiz yokken biyoloji dersinde davul çalmak garip gelmişti. Ama işin içine girince zihnimde çok büyük bir ışık yandı.

Bedenimle doğa arasındaki bağı kurdum. Eskiden çevre sorunları benim için haberlerde gördüğüm orman yangınlarından ya da buzulların erimesinden ibaretti. Bu derste ise toprağın altındaki yararlı bakteriler yok olduğunda, kendi bağırsaklarımdaki dost bakterilerin de yok olduğunu öğrendim. Yani gezegen hastalandıkça aslında benim de hücrelerimin hastalandığımı anladım" diye konuştu.

“Gezegenin sesini dinlemeyi öğretti”

Deniz Çapar, projede öğrendiklerini aktararak "Öncesinde ambalajlı bir yiyecek gördüğümde sadece tadını düşünürdüm. Artık o ürünün ne kadar gıda kilometresi katettiği, ne kadar su tükettiğini ve arkasında nasıl bir karbon izi bıraktığını okumayı öğrendim.

Artık kantinde veya markette elim katkı maddeli, aşırı işlenmiş bir abur cubura gittiğinde, o ders sınıfta tuttuğumuz gürültülü ve kaotik ritimler kulağımda çınlıyor. O gıdanın hem doğada bir fırtına kopardığını hem de kendi kan şekerimde ve vücudumda bir kriz yarattığını biliyorum.

Bu ders bana sadece sınav için ezberlenecek bilgiler vermedi, tabağımdaki her lokmada hem kendi bedenimin hem de gezegenin sesini dinlemeyi öğretti" ifadelerini kullandı.

Çevre bilimci için çok değerli

Açıklamalarda bulunan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş "2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) Programı başvuruları 18 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Ulusal birinciler ise Türkiye'yi uluslararası ÇGS yarışmasında temsil etme hakkı kazanacaktır. Başvuru takvimi, rehber dokümanları ve tüm güncel duyurular Çevrenin Genç Sözcüleri Programının resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilir" diye ekledi.