Son Mühür / Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’nce İzmir’in Menderes ilçesinde 154 kV Tahtalı TM – DDY Cumaovası Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH) projesi için düğmeye basıldı. Projenin hayata geçmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde bakanlığa sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) incelenmesi sonucunda, söz konusu proje için “ÇED Olumlu” kararı verildi. Yaklaşık 69,3 milyon liralık bedelle hayata geçirilmesi öngörülen proje sonrasında bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması ve mevcut iletim hattının güçlendirilerek kesintisiz elektrik enerjisi arızı sağlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 15 kilometrelik hat

İzmir’in Menderes ilçesindeki mevcut Tahtalı Trafo Merkezi ile 154 kV Pancar – DDY Cumaovası hattı arasında tesis edilecek proje, toplamda 15 kilometre uzunluğunda olacak. Proje tanıtım dosyasında yer alan teknik rapora göre; 154 kV geriliminde ve 1272 MCM kesitli olması öngörülen hat için şimdilik yaklaşık 75 direk dikilmesi planlanıyor. Tesisin sağından ve solundan 25’er metre olmak üzere toplam 50 metrelik bir "etki alanı" oluşturulacak ve bu alan içinde inşaat çalışmaları yürütülecek.

Hobi bahçelerine bağlantı verilmeyecek

Çalışmalar kapsamında havai hat teknolojisinin yeraltı hatlarına kıyasla ilk yatırım maliyeti, avantajı ve bakım ile onarım kolaylıkları nedeniyle tercih edildiği ifade edildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon doğrultusunda da hat güzergahı üzerinde bulunan göl alanı üzerinden geçen bölümlerinde herhangi bir direk kurulumu yapılmayacağı ve içme suyu havzası üzerindeki olası çevresel baskıların önüne geçilmesi amacıyla bölgedeki kaçak hobi bahçeleri gibi yapılara elektrik bağlantısı verilmeyeceği vurgulandı.