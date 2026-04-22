Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes’te bayram coşkusu bu yıl yeşil sahalara taşınıyor. Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yalnızca törenlerle değil, çocukların rekabetine eşlik edecek bir futbol turnuvasıyla kutlamaya adım atıyor.

Çocuklar ilk maç coşkusunu tadacak

Turnuva, ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin en genç isimlerini bir araya topluyor. 2017, 2018 ve 2019 doğumlu çocukların içerisinde bulunacağı müsabakalar, izleyenlere keyif dolu vakit sunacak.

Çocukların ilk maç coşkusunu tadacağı etkinlik, tam da 23 Nisan atmosferine uygun şekilde dostluk ve kardeşlik temalı olacak.

Organizasyon futbolla sınırlı kalmayacak

Menderes’teki futbol şenliği, 23 Nisan günü saat 13:00’te başlayacak. Aktiviteye Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi misafirlik edecek.

Yalnızca futbolla sınırlı kalmayan organizasyonda, çocukların güzel vakit geçirmesi için yüz boyama stantları gibi keyif dolu alanlar da kurulacak.

Başkan Çiçek: "Her adımda evlatlarımızı düşündük"

Etkinliğe dair görüşlerini aktaran Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, önceliklerinin her daim çocuklar olduğunun altını çizerek, "Görev süremiz boyunca attığımız her adımda evlatlarımızı düşündük.

23 Nisan’da da onlara yakışır, sportmence bir turnuva organize etmek istedik. Atatürk’ün 'Zeki, çevik ve ahlaklı' olarak tanımladığı o güzel nesille sahada olacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecanı paylaşmaya, çocuklarımıza destek olmaya bekliyoruz." dedi.