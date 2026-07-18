Temmuz ayında enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar netleşti. Yüzde 13,52'lik artışla hesaplanan yeni aylıklar hesaplara geçerken, ay başında eski katsayıdan kaynaklanan kısıt maaş farklarının yatırılacağı tarih beklenmeye başladı. Ekonomi ve sosyal güvenlik alanında geniş çaplı değişiklikler getiren yeni torba yasa teklifi de meclis genel kurulunda şekilleniyor. Borç yapılandırma, kurumlar vergisi indirimleri ve yatırım teşviklerini barındıran tasarı, borçlu vatandaşlardan imalatçı firmalara kadar geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.

4C MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayındaki aylıklar zam oranları kesinleşmeden hesaplara geçtiği için emekliler ödemelerini zamsız tutar üzerinden tahsil etti. Görevine devam eden memurlar ise maaşlarını her ayın 15'inde aldıklarından yeni ve zamlı tutarlarına kavuştu ancak ilk 14 günlük kısıt maaş farklarını henüz almadı.

Kurumların maaş mutemetlikleri ödeme hesaplamalarını sürdürürken, farkların hangi gün yatırılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz ocak ayında maaş farkları ayın 23'ünde ödendiğinden, temmuz ayına ait zam farklarının da ay ortasından sonra toplu halde hesaplara geçmesi bekleniyor.

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının belli olmasıyla meslek gruplarının temmuz-aralık dönemi maaş tablosu güncellendi. Yeni hesaplamalara göre 1/4 derecesindeki şube müdürünün maaşı 107 bin 144 liraya, 9/1 derecesindeki üniversite mezunu memurun maaşı 72 bin 103 liraya, 1/4 derecesindeki uzman öğretmenin aylığı ise 92 bin 199 liraya çıktı. Aynı kapsamda 8/1 dereceli polis memuru 92 bin 651 lira, 1/4 dereceli uzman doktor 170 bin 764 lira, 1/4 dereceli mühendis ise 109 bin 220 lira alacak.

YENİ TORBA YASADA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

Yeni torba yasa teklifinin maddeleri meclis komisyonlarında tek tek onaylanırken çalışanların emeklilik beklentileri de netlik kazandı. 8 Eylül 1999 yılından sonra sigorta girişi olan çalışanların uzun süredir talep ettiği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin mevcut torba yasada herhangi bir çalışma yer almıyor.

SGK BORÇ YAPILANDIRMASI KAÇ TAKSİT OLACAK?

Mecliste görüşülen yasa tasarısıyla birlikte vatandaşların ve firmaların kurumlara olan borç yükünü hafifletecek yeni adımlar atılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna ve devlete olan prim, vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borçlarındaki 36 ay tecil taksitlendirme süresi 72 aya uzatılıyor. Belediyelerin de yararlanacağı bu sistemde teminatsız tecil tutarı 300 bin liradan 1 milyon liraya çıkıyor.

Süreci değerlendiren Erdem, yasanın getireceği kolaylığı şu sözlerle anlattı: "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek. Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak."

ÜRETİM SEKTÖRÜNE VE İFM'YE HANGİ VERGİ İNDİRİMLERİ GELDİ?

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle birlikte genel üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5'e düşürülüyor. Yeni yatırım teşvik paketi sayesinde ihracat ve imalat şirketleri güçlü vergi indirimlerinden yararlanıyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel bir yapıya dönüştürmek amacıyla, merkezde yürütülen transit ticaret ile yurt dışı mal alım-satımına aracılık faaliyetlerinden sağlanan kazançlardaki vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılıyor.