Haziran ayında düzenlenen YKS maratonunun ardından milyonlarca aday eğitim hayatına yön verecek puanları bekliyor. Adaylar yalnızca aldıkları puanları değil, yerleştirme hesaplamalarında çok büyük rol oynayan başarı sıralamalarını da ilk kez sonuç belgesinde görecek. Sosyal medyada sonuçların erkene çekileceğine dair iddialar dolaşsa da, kurumun belirlediği resmi takvimdeki süreç işliyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı güncel sınav takvimine göre üniversite sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sınava giren gençler çarşamba sabahının erken saatlerinden itibaren puanlarını öğrenecek ve üniversite tercih listelerini şekillendirmeye başlayacak.

YKS SONUÇLARI ERKENDEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM'nin geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarını planlanan tarihten birkaç gün önce duyurması adayları erken açıklama ihtimaline yöneltti. Fakat puanlama, kontrol ve veri doğrulama işlemleri büyük bir titizlikle sürdüğü için adayların hesaplamalarda hata olmaması adına resmi tarih olan 22 Temmuz gününü beklemesi isteniyor.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kurum sınav sonuçlarına dair adayların adresine herhangi bir basılı belge yollamayacak. Puan kartını görüntülemek isteyen öğrencilerin resmi sonuç açıklama platformu "sonuc.osym.gov.tr" adresine girmesi gerekecek.

Sayfadaki "2026-YKS Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayanlar, açılan ekrana T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini yazarak sisteme girecek. Dileyen adaylar e-Devlet şifrelerini kullanarak da sonuç ekranına doğrudan erişecek. Adayların karşısına çıkan belgede testlerdeki doğru ve yanlış sayıları, TYT puanı, varsa AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamaları net bir şekilde yer alacak.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının belli olmasıyla beraber üniversite yolculuğunun en kritik adımı olan tercih dönemi başlayacak. ÖSYM, tercih tarihlerini, üniversitelerin güncel taban puanlarını ve kontenjanlarını barındıran YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu sonuçların açıklandığı hafta yayımlayacak. Üniversite tercihlerinin temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor.