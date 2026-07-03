TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte yılın ilk altı ayına ait enflasyon farkı kesinleşti ve temmuz ayında uygulanacak maaş zamları şekillendi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise altı aylık enflasyon oranı üzerinden maaş artışı yaşayacak. Yeni maaşların belli olmasıyla birlikte zamlı tutarların hesaplara geçeceği tarihler netlik kazandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK haziran ayında enflasyonu aylık yüzde 0,99 olarak belirledi. Bu verinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile haziran ayları arasındaki altı aylık dönem için toplamda yüzde 17,76 enflasyon oranını hak etti. Ocak ayı için yüzde 4,84, şubat için yüzde 2,96, mart için yüzde 1,94, nisan için yüzde 4,18 ve mayıs ayı için yüzde 1,71 oranında gerçekleşen artışlara haziran ayı verisi de eklendi. Yapılan hesaplamalara göre memurlar için oluşan enflasyon farkı ise yüzde 6,09 seviyesinde gerçekleşti.

2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,99 gelmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı yüzde 17,76'ya ulaştı. Yılın ilk yarısında birikimli olarak hesaplanan bu artış, emeklilerin temmuz ayındaki maaşlarına yansıyacak. Milyonlarca emekli, temmuz ayı maaş döneminde ödemelerini zamlı olarak alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri maaşlarını toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını ekleyerek alıyor. Haziran verileriyle memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı. Bu orana 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7'lik ilave eklendiğinde toplamda yüzde 13,52 oranında kümülatif bir zam ortaya çıkıyor. Kamu çalışanları temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını bu oran üzerinden çekecek.

ZAMLI MAAŞLAR VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin yeni zam oranları 15 Temmuz'daki ödemelerde hesaplara geçecek. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla belirlenen yüzde 13,52'lik zamlı tutarlar bu tarihte ödenecek. Böylece kamu personeli ve emekliler yılın ilk yarısı için hak ettikleri maaş zamlarını hesaplarında görecek.