Medya sektöründe son günlerin en dikkat çeken haberlerinden biri başarılı sunucu Mehtap Özkan'dan geldi. TV100 ve Ekol TV gibi kanallarda çalışan Özkan yıllar sonra Habertürk'e döndü. Özkan'ın izleyici karşısına hangi saat diliminde çıkacağı ise merak ediliyor. Bu haberin ardından Mehtap Özkan'ın yaşamı ise merak konusu oldu. Deneyimli spikerin sadece mesleki kariyeri değil, siyaset dünyasının yakından tanıdığı bir isimle yaptığı evlilik de sıkça araştırılan başlıklar arasına girdi.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşının içinde olan Özkan, Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Sadece akademik eğitimle yetinmeyen başarılı isim, ekran önündeki duruşunu ve hitabetini güçlendirmek için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde özel diksiyon ile oyunculuk dersleri aldı.

Medya dünyasına ilk adımını Kanal B'de yaptığı stajla atan Özkan, profesyonel ekran kariyerine 2014 yılında TV8'de başladı. Bir dönem radyoculuk da yapan sunucu, ardından Beyaz TV'ye geçerek muhabirlik ve hava durumu bülteni sunuculuğu görevlerini üstlendi. Daha sonra rotasını sıcak haber kuşaklarına çevirerek Halk TV'ye transfer olan Mehtap Özkan, buradaki yaklaşık iki yıllık performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve 2019 yılında Habertürk'ün kadrosuna katıldı. Son dönemde TV100 ve Ekol TV ekranlarında boy gösteren tecrübeli spiker, medya kulislerine düşen son haberlere göre yuvaya dönerek yeniden Habertürk ailesiyle el sıkıştı.

MEHTAP ÖZKAN KİMİNLE EVLİ?

Kariyerindeki istikrarlı yükselişiyle adından söz ettiren Mehtap Özkan, özel hayatıyla da dönem kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. Ünlü spiker, 4 Şubat 2022 tarihinde eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile evlendi. Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin evliliği, aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem basında uzun süre yer bulmuştu. Özkan, medya kariyerini aktif bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.