Şu günler...

Güzel Türkiye’mizde...

Bi’türlü..

İçinden çıkamadığımız “bahis” ve “kumar” skandalı ile çalkalanıyor...

Bitecek gibi değil...

Nitekim...

“Dede Korkut Masalları” gibi uzayıp gidiyor...

*

Geçmiş zaman gibi gelse de hepimize...

Arka arkaya yaşanan şok olaylar...

Dünya medyasında bile...

“Allah, Allah neler oluyor Türkiye futbol liglerinde?”

Dedirtecek kadar “ciddi gelişmeler” yaşanıyordu...

...Ve, yine her şey...

2025 yılının ilk aylarında başladı...

*

Sonra...

Bi’de baktık ki geriye!

Türkiye futbol liglerinde görev alan...

571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu...

152'sinin bahis oynadığı iddia edilmeye başlandı...

Alın size bir rekor!

Aradan azıcık zaman geçti ve...

Bahis hesabı olan 371 hakemden 152 hakemin futbol maçlarına aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi...

*

Skandallar zincirine...

Bir garip olay daha takıldı...

Geçen yıl...

Esenyurt'ta düzenlenen mitingde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

Bir Süper Lig maçında...

Göztepe oyuncusuna gösterilen kırmızı kartın...

“Haksız bir şekilde” verildiğini...

Ve bunun bahis ile bağlantılı olduğunu ve dahi...

Aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan...

Kırmızı kart için 5,5 milyon Türk Lirası bahis oynandığını iddia etti...

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı...

31 Ekim 2025 tarihinde...

Maçla ilgili yasadışı bahis ve olası maç manipülasyonu iddiaları hakkında resmen soruşturma başlattığını açıkladı...

*

Yeni yılın (2026) ilk günlerinde...

Kısa adı (PFDK) olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu...

Teknik direktör ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu...

Bahis oynayan 153 ismin cezasını duyurdu...

Ortalık yangın yerine döndü!

*

O günlerde...

Atatürk’ün...

1937’de (89 yıl önce) dile getirdiği unutulmaz o veciz söz...

Adata ete / kemiğe büründü:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim...”

Yani, demek istemiş ki, Gazi Mustafa Kemal:



“Sahada sergilediğiniz sadece fiziksel başarı değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin de önemli olduğunu vurgular...” (Sanki bugünleri tahmin etmiş gibi...)

Ve, bu millet biliyor ki...

Atatürk, sporun toplum için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş ve bu alanda birçok yeniliğe imza atmıştı...

*

Bu kulaklara küpe özlü sözün...

Hayata geçmiş, yanakları kızartan bir örneği var...

Gülmemek elde değil...

Olay, Bursa’da yaşanıyor...

Gençlerden biri anlatıyor:



“Halı sahada maç yaptık; evlere dağılmak için minibüse binecektik... Yolun karşı tarafına geçmemiz gerekiyordu... Tam yolu yarılamıştık ki, oradan geçen bir trafik ekibi, megafonla bangır bangır bize seslendi: (Ben sporcunun zeki, çevik ve de üst geçitten geçenini severim!) demez mi? Nasıl bir rezil olmaktı o, anlatamam yaşamak gerek!”

*

Cevabı en çok merak edilen soru şu: “Futbolda şikenin cezası nedir?”

Madde 11, diyor ki: “Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır... Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır...”

*

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

“BAHİS VE KUMARIN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ!”

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan...

Sanal bahis ve kumar sorununun kökünü kazımak için...

Kapsamlı bir eylem planını uygulamaya aldıklarını açıkladı ve duygularını şöyle seslendirdi:

“Gençlerimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz... Bunun için gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın, üniversitelerimizin bu mücadelede bize omuz vermesine, gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var...”

*

Yıllar öncesinden kalma...

Yaşanmış ve belki de...

Türk Futbol Tarihi’nin en ilginç “şike” olayı ile...

Bitiriyoruz...

*

1963-64 sezonu...

Milli Ligin son haftası yürekleri yerinden oynatıyor!

Kasımpaşa ve Beyoğluspor’un düşmesi kesin...

Beykoz da maçlarını tamamlamış ve 27 puanda kalmış...

24 puana sahip İzmir’in Karşıyaka takımı ise...

İzmir’de oynayacağı maçlarda “dört puan” aldığı takdirde ligde kalacak, Beykoz ise düşecektir...

Nitekim Kaf – Kaf, 23 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa’yı 4-0...

24 Mayıs Pazar günü de Gençlerbirliği’ni 2-0 yener; 28 puan ceptedir...

Böylece Milli Lig’den düşen üçüncü takım Beykoz olur...

Karşıyaka camiası bayram sevinci yaşar...

*

Ne var ki...

Birkaç gün sonra futbol camiası ilk kez baba bir “şok” yaşar!

İstanbul medyası...

Bazı Kasımpaşalı futbolcuların...

Karşıyaka kulübünden “para aldığı haberi” gazetelerde manşet olur...

Federasyon sürpriz olaya el koyar...

Birkaç gün sonra...

Ortalık “kaynayan kazan”a döner...

Hatta...

Öyle ki...

O günlerin Karşıyaka kulübü umumi kaptanı Melih Yücel...

Kaf – Kaf’ı “karalama”ya çalışanlara şöyle cevap verir:

“Ben veya bir idareci arkadaşım hangi rakibe yenilsin diye 5 kuruş teklif etmişiz? İşte buna cevap verecek bir kişi çıkarsa, şahsen ben bütün servetimi kendisine vermeye ve Karşıyaka kulübünü elimle ikinci kümeye düşürmeye hazırım...”

Belki inanmayacaksınız ama...

60’lı yılların ceza kanunlarında...

Şike için para almayı cezalandıracak bir madde yoktu!

*

Yaklaşık bir ay süren soruşturma sonunda...

İlk karar açıklanır ve...

15 Kasımpaşalı futbolcuya toplam 31 yıl ceza verilir...

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu ise...

“Karşıyaka Kulübü hakkında ceza tayinine yer olmadığına” karar verir...

*

Ne var ki...

Bir ay sonra Futbol Federasyonu...

Karşıyaka’nın iki puanının silinmesine karar verir...

Böylece İzmir takımı küme düşerken Beykoz ligde kalır...

Bunun üzerine Karşıyaka Danıştay’a başvurur...

Aradan iki sezon geçer...

Karşıyaka İkinci Lig’de oynamaktadır...

Kulübün yeniden Birinci Lig’e alınacağına dair söylentiler artar...

Sonunda...

Takvimler “29 Mart 1966”yı gösterirken...

Karar açıklanır ve federasyonun ligden düşürme kararı iptal edilir... İptalin gerekçesi, Karşıyaka – Kasımpaşa maçı hakem ve müşahit raporlarında şikeden bahsedilmemesi olarak tarihe geçer!..

Böylece Karşıyaka...

Federasyon kararıyla düştüğü lige...

Danıştay kararıyla geri döner...

Ertesi sezon lig 17 takımla oynanır...

Kasımpaşalı futbolcuların cezası ise...

1964 Eylül’ünde çıkarılan sporculara af kanunuyla hafifletilir ve...

En ağır ceza alanların hak mahrumiyeti birkaç aya indirilir...

Görüyor musunuz?

“Şike” deyince...

Neler olmuş neler yaşanmış “61 yıl önce” İzmir’de...

Nokta...

Hamiş: Futbolda şikenin cezası nedir? MADDE 11 – (1) Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç ve menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılır... Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır... (Nisan 2025)

Sonsöz: “Rıdvan Dilmen bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında benden kendilerine yenilmemizi istedi... Ben de puan durumumuz iyi olduğu için kabul ettim... / Tanju Çolak – Bir zamanların yıldız futbolcusu...”