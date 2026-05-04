Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bosch markasına ait yeni reklam filmiyle ilgili kamuoyunda oluşan tepkiler ve gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından harekete geçti.

Kurul Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, reklam içeriğinin toplumsal değerler ve aile yapısı üzerindeki etkilerinin detaylıca incelendiğini dile getirdi.

"Annelik reklam dili değildir"

Başkan Daniş, yaptığı açıklamada sevginin her türüne saygı duyduklarını ancak kavramların arasında ayrım yapılması gerektiğini dile getirerek,

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir." ifadelerini kullandı.

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir"

Açıklamasının devamında aile kavramının anayasal teminat altında olduğunu ve reklamın bu yapıya uygun olmayan bakış açısı sunduğunu belirten Daniş,

"Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk.

Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir." dedi.

"Anneliğin değersizleştirilmesine karşıyız"

RTÜK Başkanı, yayınlanan içeriklerin toplumsal çürümeye sebep olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz.

Çünkü annelik reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın ‘Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." mesajını verdi.