Son Mühür- Orta Doğu’da sular durulmuyor. İran ile ABD arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’ndan gelen sıcak haberlerle yine gündemde. İran’ın yarı resmi haber kaynağı Fars Haber Ajansı, bölgedeki dengeleri sarsacak bir iddiayı manşetine taşıdı: "ABD savaş gemisi füzelerle hedef alındı."

Ajansın geçtiği bilgilere göre, ABD donanmasına ait unsurların İran tarafından yapılan üst üste uyarılara yanıt vermediği öne sürüldü. İkazların karşılıksız kalması üzerine, söz konusu savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu iddia edildi.