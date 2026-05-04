Son Mühür - Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen son bilgiler, uluslararası sularda seyreden bir yolcu gemisinde ender görülen bir virüs alarm çanlarını çaldı. MV Hondius isimli gemide, kemirgenler aracılığıyla bulaştığı bilinen hantavirüs şüphesiyle üç yolcu hayatını kaybetti.

Yolcular tedavi altında

Atlantik Okyanusu'nda seyreden MV Hondius gemisinde, "şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu" belirtileri gösteren yolcuların olduğu açıklandı. Güney Afrika Ulusal Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Foster Mohale, durumu yakından takip ettiklerini ve hastaların Güney Afrika’daki sağlık tesislerine nakledilerek tedavi altına alındığını belirtti.

Vaka sayıları ve son durum

DSÖ’nün pazar günü yaptığı açıklamaya göre tablonun ayrıntıları şöyle:

Doğrulanan vaka: Bir kişinin hantavirüs enfeksiyonu taşıdığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşti.

Şüpheli vakalar: Şu an için takibi yapılan 5 şüpheli vaka daha bulunuyor.

Can kaybı: Enfekte olduğu düşünülen 6 kişiden 3’ü ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Kritik tedavi: Hastalardan birinin Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavisi sürüyor.