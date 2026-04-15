Evlerde zamanla ortaya çıkan duş başlığı tıkanıklığı, çoğu kişinin fark etmeden alıştığı bir sorun haline geliyor. Su basıncının düşmesiyle birlikte hem konfor azalıyor hem de temizlik süresi uzuyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği basit bir yöntem, bu sorunun düşündüğünden çok daha kolay çözülebileceğini gösteriyor.

Basit yöntemle güçlü akış geri geliyor

Uzmanlara göre çözüm, çoğu evde bulunan sirke ile uygulanıyor. Duş başlığının üzerine sirke dolu bir plastik poşet geçirilerek başlığın tamamen sıvının içinde kalması sağlanıyor. Poşetin sabitlenmesinin ardından birkaç saat beklenmesi yeterli oluyor. Eğer kireçlenme yoğun ise bu süre gece boyunca uzatılabiliyor.

Sirkenin içerdiği asetik asit, zamanla duş başlığında biriken kireç ve mineralleri çözerek tıkanıklığın açılmasına yardımcı oluyor. Böylece suyun akışı daha düzenli hale geliyor ve gözle görülür bir fark ortaya çıkıyor.

Temizlik sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Bekleme süresinin ardından poşet çıkarılıyor ve duş sıcak suyla birkaç dakika çalıştırılıyor. Bu aşama, çözülen kalıntıların tamamen temizlenmesini sağlıyor. Öte yandan küçük deliklerde kalan tortular için diş fırçası ya da kürdan kullanılması öneriliyor.

Bu işlem sonrasında suyun daha güçlü ve dengeli aktığı fark ediliyor. Kullanıcıların en çok şikayet ettiği düzensiz akış problemi büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Düzenli uygulama ömrü uzatıyor

Uzmanlar, bu yöntemin belirli aralıklarla uygulanmasının yalnızca anlık çözüm sunmadığını, aynı zamanda duş başlığının ömrünü de uzattığını belirtiyor. Kireç birikiminin erken aşamada temizlenmesi, ileride oluşabilecek daha büyük tıkanıklıkların önüne geçiyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise yöntemin kimyasal ürün gerektirmemesi. Bu sayede hem çevreye zarar verilmemiş oluyor hem de ek masraf oluşmuyor. Günlük hayatta kolayca uygulanabilen bu pratik çözüm, kullanıcılar için etkili bir alternatif haline geliyor.