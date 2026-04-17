Sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren sorgulama ekranına akın etti. Sınıflandırma işlemlerinin dış müdahaleye kapalı sistemler üzerinden ve sınıflandırma kurulu huzurunda tamamlandığı duyuruldu.

Askerlik yerleri açıklandı ve yükümlüler artık hangi birlikte, hangi sınıfta görev yapacaklarını e-Devlet üzerinden anında öğrenebiliyor. Sorgulama ekranları açılır açılmaz yoğun trafik oluştu; yükümlüler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle hızlıca sonuçlara ulaştı. e-Devlet Kapısı'nın yanı sıra MSB Mobil uygulaması ve askerlik şubeleri de sonuçları öğrenmek için başvurulabilecek alternatifler arasında.

Askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama 2026 nasıl yapılır?

2026 yılı askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmenin en pratik yolu e-Devlet Kapısı. Yükümlüler, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri bölümüne yönelerek sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sistem, görev yapılacak birliği, hizmet sınıfını ve sevk sürecini tek ekranda gösteriyor.

e-Devlet dışında MSB Mobil uygulaması da benzer bir hizmet sunuyor. Akıllı telefonuna uygulamayı indirenler, giriş yaptıktan sonra aynı bilgilere cep telefonlarından ulaşabiliyor. İnternet üzerinden işlem yapmak istemeyenler için askerlik şubeleri kapısı da açık. Şubelerde sorgu yaptırmak isteyenlerin yanlarında T.C. kimlik kartı bulundurması gerekiyor.

Askerlik yerleri hangi celp dönemlerini kapsıyor?

Açıklanan sınıflandırma sonuçları, 2026 yılı Nisan, Haziran ve Temmuz celplerini kapsıyor. Bu üç dönemde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay adaylarıyla er olarak görev yapacak yükümlülerin hepsi aynı anda sorgu yapma imkanı buldu. Her celp dönemi için farklı sevk tarihleri belirleniyor; yükümlülerin birliklerine katılmaları gereken tarih de sevk belgesinde yer alıyor.

Sınıflandırma sürecinin tamamlandığı duyurulduktan sonra yükümlülerin dikkat etmesi gereken bir sonraki adım sevk belgesinin alınması. Sevk belgesi, yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, tertip edildikleri birlik komutanlığını, katılım tarihini ve ödenecek yol ile iaşe bedellerini içeren resmi bir belge. Birliğe katılım sürecinde bu belge zorunlu olarak yanında bulundurulmalı.

Askerlik sevk belgesi nereden alınır?

Sevk belgesini almanın iki yolu bulunuyor. İlk seçenek e-Devlet Kapısı üzerinden dijital olarak belgeyi temin etmek. Yükümlüler, sınıflandırma sonucunu gördükten sonra sevk belgesini de aynı ekrandan indirerek yazdırabiliyor. Bu yöntem, şubeye gitmeden tüm işlemi oturduğu yerden halletmek isteyenler için pratik bir çözüm.

İkinci yol ise askerlik şubelerine şahsen başvurmak. Sevk belgesini şubeden almak isteyenlerin yanlarında T.C. kimlik kartıyla gitmesi yeterli. Şube görevlileri, kimlik kontrolünün ardından belgeyi çıktı halinde teslim ediyor. Yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli olduğu belirlenen tüm yükümlüler, birliğe katılmadan önce sevk belgesini yanlarına almayı ihmal etmemeli.