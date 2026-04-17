23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olması, özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişi için beklenen bir uygulamaydı. Bayramın gün boyunca resmi tatil kapsamında değerlendirilmesi ve ulaşım ağının vatandaşlara açık tutulması, aileleriyle birlikte dışarı çıkmak isteyenlere hareket alanı tanıyor. Kararın raylı sistemlerden belediye otobüslerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı da açıklandı.

23 Nisan'da hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23 Nisan 2026 Perşembe günü vatandaşlar geniş bir toplu taşıma ağından ücretsiz yararlanabilecek. Bu kapsamda Ankara'da hizmet veren Başkentray, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray ve İzmir'de işleyen İZBAN seferleri bayram boyunca tüm yolculara açık olacak.

İstanbul'da Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edildi. Ayrıca belediyelerin kendi işlettiği ya da bağlı birlik, müessese ve işletmeler aracılığıyla yürüttüğü tüm toplu taşıma hizmetleri 23 Nisan'da yolculardan ücret almayacak.

23 Nisan toplu taşıma uygulaması saat kaçta başlıyor?

Resmi Gazete kararında ücretsiz ulaşımın 23 Nisan Perşembe günü gün boyunca geçerli olacağı belirtildi. Uygulama, sabah ilk seferlerden başlayarak gece son seferlere kadar aralıksız sürecek. Dolayısıyla erken saatlerde törenlere katılmak isteyenler, gün içinde şehir içi ulaşımı kullananlar ve akşam saatlerinde dönüş yapacak aileler kartlarına bakiye yüklemeden seyahat edebilecek.

Bayram dolayısıyla uygulanan bu düzenleme 23 Nisan gününe özgü. 24 Nisan Cuma gününden itibaren toplu taşımada normal ücret tarifesine geri dönüleceği için vatandaşların kart bakiyelerini önceden kontrol etmeleri yararlı olacak. Büyükşehirlerde yoğunluğun özellikle tören alanları ve mesire yerlerine giden hatlarda artması bekleniyor.

23 Nisan'da ücretsiz toplu taşıma her yıl uygulanıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım, son yıllarda gelenekselleşmiş bir uygulama. Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sayesinde vatandaşlar bayram günü şehir içi ulaşımda ücret ödemiyor. Aynı uygulama 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda da benzer kapsamda hayata geçiriliyor.

Düzenlemenin amacı, bayram coşkusunun toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak ve özellikle çocuklu ailelerin tören alanlarına, parklara ve bayram etkinliklerine ekonomik bir engelle karşılaşmadan ulaşabilmesine imkan tanımak. 2026 yılında da bu gelenek sürdürülerek Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde 23 Nisan boyunca ulaşım ücretsiz sunulacak.