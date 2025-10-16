Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Başkanlıktan gelen önergeler ilgili komisyonlara ve komisyondan gelen raporlar da oy çokluğu ile kabul edildi.

KİŞİLİ: BECERİKSİZ BELEDİYE BAŞKANI

Gündem dışı söz alan AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili, İzmir’in mevcut sorunlarına sert eleştiriler yöneltti. Kişili, İzmir’in yazın kötü kokularla, kışın ise açılan çukurlar ve artan fare sorunu ile boğuştuğunu belirterek, “İzmir her geçen gün geriye gidiyor” dedi. Belediye yönetimini “beceriksiz” olarak nitelendiren Kişili, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sert ifadeler kullanarak, “ “Sözlerime güzel bir söz ile başlayacağım. ‘Bir yeri severseniz orası dünyanın en güzel yeridir. Bir yeri sevmezseniz orası dünyanın en kötü yeridir’ Biz İzmir’i çok seviyoruz. Bizim için İzmir Dünya’nın en güzel yeridir. Ama bunun fakatları, lakinleri var. İzmir’in her mevsimi ayrı bir çile ve sorun olmaya başladı. Yazın koku ile mücadele ediyoruz. Kış mevsiminde ise açılan çukurlar İzmirlilerin artık boğazına kadar getirmiş durumda. Bu daha önceden dile getirmiştik. İzmir’in çukurları köstebek yuvasına dönmüştü diye. Artık bu çukurlar, çöp sorunu ile biriken farelerin kaçış güzergahına döndü. Bu sıkıntılar sürekli devam ediyor. İzmir her geçen gün geriye gidiyor. Yönetimsel anlamda beceriksiz bir zihniyet ve beceriksiz bir belediye başkanlığına girdiğini görüyoruz. Cemil Tugay beceriksiz bir belediye başkanı olduğuna kanaat getiriyorum ama sadece bunu ben söylemiyorum. Özgür Özel’in geçen hafta yaptığı basına bir beyaanatı var. Özel, bizim ilk 5’te Mersin, Adana, İstanbul, Denizli, Manisa ve bu 5 ilde birbirine yakın yüzde 60 memnuniyet oranında’ diyor. Bu bizim için çok üzücü bir durum: CHP belediyeleri arasında ilk 5’e girememiş olmamız. Sayın Genel başkanınızın açıklamış olması ile destekleyen unsurlar İzmirlilerin yaşadığı durumlar bunu pekiştirmiş durumda. İzmir çürütülmeye devam ediyor” dedi.

ÖZKAN: BECERİKSİZ KELİMESİNDE KENDİ BELEDİYE BAŞKANINA KULLAN

Menemen Meclis üyesi AK Partili Kişili'nin yaptığı eleştiriye cevap veren CHP Grupsözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, "Beceriksiz kelimesini her ay ilçesinde yüksek satışlar yapmasına rağmen ve vahşi depolama ile gündeme gelen, imar sorunları ile ülkenin gündemine dair oturacak bir belediye meclis üyesinin kendi belediye başkanına bu kelimeyi kullanırsa daha doğru olur" dedi.