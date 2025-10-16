Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantının dikkat çeken gündem maddesi, İZELMAN A.Ş. tarafından önerilen alan aboneliği uygulaması oldu. Belediyenin iştiraki İZELMAN A.Ş., 13 Ekim 2025 tarihli yazısıyla, 2025 yılı için alan aboneliği aylık ücretinin 7.500 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesi talebini meclise sundu. AK Partili Meclis Üyelerinin eleştirilerine rağmen CHP'li Meclis üyelerinin oyları ile karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni sistem: Otopark alanları artık sadece abonelere kiralanacak

Yeni düzenlemeyle birlikte Kordon ve Alsancak gibi merkezi bölgelerdeki otoparklar, artık alan aboneliği sistemiyle aylık olarak kiralanacak. Bu uygulamayla, iş yeri sahipleri 7.500 TL karşılığında belirli otopark alanlarını kullanabilecek, ancak bölgeye gelen misafir araçlar bu alanlardan yararlanamayacak.

ATMACA: YAPILAN DÜZENLEMELER PANSUMAN BİLE DEĞİL

İzmir genelinde otopark yetersizliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Otopark sorunu kent genelinde sık sık karşımıza geliyor. Merkez bölgedeki otopark sayısının azaltılması ve parkın çevreye doğru yayılmasını söylediler. Ancak otopark yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor. İzmir’in otoparklarıyla ilgili sorunları neden çözülmüyor diye sormuştuk. Yapılan düzenlemeler pansuman bile değil” dedi.

YILDIZ: MİSAFİR PARK EDEMEYECEK, İŞ YERİ SAHİBİ YAPABİLECEK

Yeni sistemin vatandaşın erişimini kısıtlayacağını savunan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Kordon, Alsancak gibi yerlerde artık bir anonim şirketine geçiyorsunuz ama bu bir çözüm gibi durmuyor. Biz bu tür merkezdeki yerlerle ilgili Avrupa’daki gibi plakaya yazılmış bir sistem talep ediyoruz. Kordon’a gelecek bir araç sahibi artık oraya park edemeyecek. Aylık 7.500 liralık iş yerleri için bir tarifeye geçiyoruz. Bu uygulamanın yanlış bir uygulama olduğunu söylemek isterim” dedi.

Meclis Başkanvekili Zafer Yıldır ise AK Partili üyelerin eleştirilerine, "Yapılanlar pilot uygulamadır” şeklinde cevap verdi.