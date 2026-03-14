Son Mühür/ Emine Kulak- Uzun yıllar İzmir’e hizmet veren Tarihi Elektrik Fabrikası alanıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Geçmişte satış kararıyla kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan yapı ve çevresindeki taşınmazlar için hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren ve yayımlanan düzenlemeyle, Konak Umurbey’deki parsellerin ticaret ve turizm alanı olarak kullanılmasına izin verildi. Kararla birlikte bölgenin planlama yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi. Yeni plan kapsamında alanda 20 kata kadar yapılaşmanın önü açılırken, parsellerdeki yapılaşma hakkı da yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Dün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclisinde AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız’ın elektrik fabrikası hakkında açıklama yaptı ve alandaki 4 bin parsele ticari ve otel tanımı yapıldığını söyledi. Yıldız’ın açıklamaları şu şekildeydi;

“ Tarihi ile yeni senkronize edilen çok fazla örnek var. İçerisine girdiğinizde o yapının nasıl yaşadığını biliyoruz. Oranın düzenlemesi çok net. Burada algıya gitmeye gerek yok. Topluma hizmet vermek üzere sanat galerisi, kongre salonları, müze, konser, konferans, sinema, opera gibi bu alanda belirlenecek fonksiyonlarla hizmet verecek şekilde cafe, restoran yer alabilir diyor. Bildiğimiz elektrik yapısı aynen duruyor. Biz kültür fonksiyonu getiriyoruz. Tekel binalarında yaptığımız gibi. Önündeki 4 bin parsele de ticari, otel tanımı var. Bu kentte otel sorunu var, herkes söylüyor.”

Oda Başkanı’ndan imar değişikliğine destek

İzmir Otel, Pansiyon ve Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral ise yapılan imar değişikliği hakkında konuştu. Veral, “Elektrik fabrikası yıllardır atıl bir şekilde duruyor. Buraya sahip çıkmak isteyen kişiler buranın restorasyonunu yapması gerekiyor. Turizme, kültüre açık hale getirilmesi lazım. Baktığımızda o alan köhne, bütün değerini kaybetti. Gözümüzün önünde erimeye terk edilmiş Basmane var” dedi.

“Turizme katılan her şeyin yanında ve arkasındayız”

Turizme katkısı olan projeleri desteklediğini söyleyen Veral, “ Elektrik fabrikası İzmir’in bir simgesi idi. Elektrik yokken oradan linyit kömürle elektrik yapılır İzmir halkına sunulurdu. Orada durması gereken bir simge ama o şekilde değil. Avrupa’da, dünyada birçok örnekleri var. Sahip çıkmak isteyenler binaya işlev kazandırmaları gerekir. Şimdi kıymetli oldu. Orası turizme, yüksek katlı imara açıldığından, biz burayı yaptırmak istemiyoruz diye konuşan kesimler mutlaka var, olabilir. Bu kesimlerin de elektrik fabrikasına sahip çıkması gerekiyordu. Böyle yapıları belediye, sivil toplum sahip çıkar, eskisi gibi çalışır hale getirir, gösterime açar. Gidip, görüldüğünde anlarsınız. Bakım yok, terk edilmiş durumda. Biz Oda olarak İzmir’in turizmiyle daha çok ilgiliyiz. İzmir’e gelebilecek turist potansiyelini, sayısını arttırmak için uğraşan kurumuz. Turizmle ilgili olan her şeyin bir fazlasını isteriz. Çünkü İzmir turizmden hak ettiği payı almadığını düşünüyoruz. Rakamlarla da sabit. 1.5 milyon nüfusu olan, 10 tane üniversitesi, 8 ay güneş alan ilimize gelen turist sayısı bize yakışmıyor. Turizmle ilgili olarak yapılacak her şeyi mutlaka tarafıyız, isteriz. Bu zamana kadar bu işi yapmayanların harekete geçmesi lazım. Biz isterdik ki saat kulesinin muhafaza edildiği gibi elektrik fabrikası da muhafaza edilsin. Turizme katılan her şeyin yanında ve arkasındayız” diye konuştu.