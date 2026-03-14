MEB'in açıkladığı sınav uygulama takvimine göre 2026 yılı İOKBS başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını karşılayan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından 13 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar sistem üzerinden onaylandı. Belirtilen süre içinde gerekli evrakları tamamlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Bursluluk sınavına kimler katılabiliyor?

İOKBS, geniş bir öğrenci kitlesine hitap ediyor. Ortaokul düzeyinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri sınava girme hakkına sahipken, lise düzeyinde ise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Sınav, ailesinin maddi durumu belirli kriterlerin altında kalan ve akademik başarısıyla öne çıkan öğrencilere devlet bursu kazandırma amacı taşıyor. Başvuru sürecinde öğrencilerin gelir durumu belgeleri ve okul onayı gibi evrakları eksiksiz tamamlamış olması gerekiyor.

2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2026 yılı bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi sınav tek oturumda ve aynı anda tüm il merkezlerinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde sınav sonuçlarının yaklaşık 4-6 hafta içinde ilan edilmesini öngörüyor. Sonuçlar e-Okul sistemi ve MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bursluluk hakkı kazanan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren devlet bursundan yararlanmaya başlayacak. Sınava hazırlanan öğrencilerin MEB müfredatına uygun kaynaklardan çalışması ve önceki yıllara ait örnek soruları incelemeleri uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve yabancı dil alanlarını kapsayan sınav, çoktan seçmeli formatta uygulanıyor. Öğrencilerin sınav yerine zamanında ulaşabilmeleri için sınav giriş belgelerini önceden e-Okul üzerinden almaları da büyük önem taşıyor.