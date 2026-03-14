Cenaze töreni 14 Mart Cumartesi günü öğle namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Gülten ve Mustafa Orcan'ın kızı, Sedat Orcan'ın kardeşi olan Seda Orcan Esen, iş insanı Salih Esen'in oğlu Eren Esen ile evliydi. Üç yıldır sürdürdüğü tedavi sürecine rağmen hastalığı yenemeyen Esen'in kaybı, sevenleri arasında büyük bir boşluk bıraktı.

Seda Orcan Esen kimdi?

Seda Orcan Esen, iş dünyası ve cemiyet hayatında aktif biçimde yer alan bir isimdi. Profesyonel kariyerine finans sektöründe adım atan Esen, uzun yıllar boyunca bu alanda yöneticilik görevleri üstlendi. Stratejik planlama ve kurumsal yönetim konularında geniş bir deneyim edinen Esen, kurumsal kariyerinin ardından girişimcilik yoluna geçti.

Kendi kozmetik ve kişisel bakım markasını kuran Esen, özellikle cilt bakımı ve güneş ürünleri alanında dijital pazarda dikkat çekmeyi başardı. Ürünlerini online platformlar üzerinden tüketiciye ulaştıran Esen, marka yönetimi ve dijital pazarlama stratejileriyle sektörde kendine sağlam bir yer edindi. İş hayatının yanı sıra sosyal medyada da aktif bir profil sergileyen Esen, Instagram ve YouTube platformlarında moda, güzellik, seyahat ve günlük yaşam içerikleri paylaştı. Takipçileriyle kurduğu samimi iletişim ve estetik içerik üretimi, onu dijital dünyada da tanınan bir figür haline getirmişti.

Görkemli düğünle evlenmişti

Seda Orcan Esen, iş insanı Eren Esen ile Çeşme Alaçatı'da düzenlenen ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış ismin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girmişti. Moda ve stil danışmanlığına olan tutkusu paylaşımlarına da yansıyan Esen, farklı kültürleri keşfetmeyi ve seyahat etmeyi seven bir kişi olarak tanınıyordu.

Esen'in vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. İzmir'in iş ve sosyal çevrelerinden gelen başsağlığı dilekleri, genç iş kadınının ne kadar geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.