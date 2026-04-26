Sefarad Yahudileri, Rumlar, Levantenler, Boşnaklar, Arnavutlar ve Giritlilerin getirdiği lezzetler, bölgenin verimli toprakları ve ot çeşitliliğiyle birleşince ortaya bambaşka bir mutfak çıkıyor. Zeytinyağlı sebzeler, ot kavurmaları, deniz ürünleri ve özgün hamur işleri bu mutfağın temel taşları.

İzmir'in en meşhur yöresel yemeği İzmir köftesi

İzmir köftesi, fırında patates, domates sosu ve yeşil biber eşliğinde pişirilen yöresel klasik. Galeta unuyla yoğrulan kıymanın domates sosunda buluştuğu bu yemek, hem ev sofralarının hem de esnaf lokantalarının vazgeçilmezi. Bergama köftesi de en az onun kadar ünlü; közlenmiş domates, biber ve piyaz eşliğinde servis ediliyor.

Tire köftesi de İzmir mutfağının önemli lezzetleri arasında. Kıyma ve tırnak pide ile hazırlanan bu köfte, Tire ilçesinin kendine özgü tarifiyle damaklarda iz bırakıyor.

Sura, keşkek ve Bergama ekmek dolması

Sura, kuzu ya da oğlak kaburgasından baharatlı iç pilavla hazırlanan ve özel günlerin başyemeği kabul edilen bir et yemeği. Bakır tencerede kendi sosuyla pişirilen bu yemek, düğün ve bayram gibi kalabalık organizasyonların gözdesi.

Bergama'nın ekmek dolması kalabalık sofralara yakışan bir lezzet; içi oyulan köy ekmeğinin etli, soğanlı bir harçla doldurulup uzun süre fırınlanmasıyla yapılıyor. Keşkek ise Ege köy düğünlerinin değişmez yemeği. Aşurelik buğday ve kuzu eti büyük kazanlarda saatlerce pişirilip tahta tokmaklarla eziliyor.

Zeytinyağlılar ve ot yemekleri

İzmir mutfağının kalbi zeytinyağlılarda atıyor. Enginar dolması, kabak çiçeği dolması, yaprak sarması, ebegümeci sarması, börülce ve fava bu kategorinin başlıcaları. Şevketi bostan, ilk kez Giritli Türkler tarafından kuzu etiyle pişirilen, sindirime yardımcı bir Ege otu.

Arapsaçı, ısırgan otu, radika, hindiba ve cibez gibi otlardan hazırlanan kavurma ve börekler, İzmir esnaf lokantalarının demirbaşı. Sakız yahnisi de damla sakızıyla aromalandırılan dana etli, arpacık soğanlı yöresel bir yemek.

Sokak lezzetleri ve hamur işleri

Kumru, kentin sokak lezzetleri arasında ayrı bir yere sahip. Susamlı, çıtır kabuklu özel ekmeğin arasına tulum peyniri, sucuk, salam, kaşar, domates ve turşu konuluyor. Boyoz, 1492'de İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudilerinin İzmir'e bıraktığı miraslardan. Mayasız hamurun ince ince açılıp katlanmasıyla yapılan bu hamur işi geleneksel yöntemle üretiliyor.

Şambali, Kemeraltı sokaklarında bakır tepsilerde odun ateşinde pişen şerbetli irmik tatlısı. Lokma ve İzmir bombası diğer öne çıkan tatlılar. Ödemiş pidesi ve sütlü levrek de İzmir mutfağının vazgeçilmezleri arasında.