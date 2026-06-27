Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının son gününde çocukları unutmadı. Hem Kiraz’da hem de Aliağa’da yapılan etkinliklerle, çocuklar yaz tatilini coşkuyla karşıladı.

Tugay sözünü tuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde okulu ziyareti sırasında çocuklara söz vermişti.

Onları köy hayatının dışına çıkarıp İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götüreceğini ve okulda bir şenlik düzenleyeceğini söylemişti.

Tugay, sözünü tuttu. Çocuklar önce hayvanlarla tanışıp neşeli bir gün geçirdi, ardından ertesi gün ise kendi okullarının bahçesinde yapılan şenlikle karnelerini almanın sevincini yaşadılar.

Günün keyfini doyasıya çıkardılar

Okul bahçesi bir anda çocuk şenliğine döndü. Belediyenin Gezici Sahnesi kuruldu; sihirbazlar, jonglörler, pandomim sanatçıları sahne aldı.

Çocuklar müzikle dans ederken bir yandan da pamuk şeker, patlamış mısır ve soğuk içeceklerle günün keyfini çıkardı.

Havaların ısınması unutulmayarak çocuklara güneş kremleri verildi ve güneşten korunmanın önemi üzerine kısa, bilgilendirici sohbetler edildi.

"Eğitime destek vermeniz çok kıymetli"

Etkinliğe kapılarını açan Örencik Zeybekler İlk-Ortaokulu Müdürü Eda Metin Yücel, yaşanan bu güzel günü şu sözlerle değerlendirdi:

"Burada olmanız, eğitime destek vermeniz ve bizlerle iş birliği içinde olmanız çok kıymetli. Çocuklarımız bugün unutamayacakları bir karne sevinci yaşadı.

Başkanımız Cemil Tugay'ın eğitime verdiği destek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımız için düzenlenen İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisi başta olmak üzere okullarımıza sağlanan katkılar çok değerli.

İlçe yöneticilerine, daire başkanlarımıza, şube müdürlerimize, organizasyonda görev alan tüm personele, sahne ekibine ve çocuklarımız için emek veren herkese teşekkür ediyorum."

344 öğrenciye kitap hediye edildi

Eğlence yalnızca Kiraz'da sınırlı kalmadı. Aliağa Helvacı İlkokulu'ndaki çocukların karne günü de oldukça keyifliydi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Okul Aile Birliklerine Destek Projesi" çerçevesinde okula giden ekipler, 344 öğrenciye yaşlarına uygun kitaplar hediye etti.