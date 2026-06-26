Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi bir sıçrama yaşanması bekleniyor. Avrupa genelinde hayatı olumsuz etkileyen bunaltıcı havalar, batı kesimlerinden yurda giriş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde hava sıcaklıklarının hızla yükseleceğini aktardı. İşte ayrıntılar...

AVRUPA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İHTİMALİ MASADA

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmeleri, hafta sonu itibarıyla "Omega Bloğu" adı verilen yüksek basınç sisteminin Orta ve Doğu Avrupa üzerinde hakimiyet kuracağını ortaya koyuyor. Almanya, Polonya, Romanya, Ukrayna, Çekya ve Slovakya'da pazar ve pazartesi günleri termometrelerin zirveyi göreceğini belirten Şen, bu ülkelerde aşırı sıcaklar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının bile masaya yatırılabileceğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN BATI BÖLGELERİ ALARMDA

Kavurucu hava dalgasının sınırlarımıza kadar dayanacağı öngörülüyor. Pazartesi ve salı günlerinden itibaren Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerini belirgin şekilde aşması bekleniyor. Avrupa'daki kadar ekstrem bir tablo yaşanmayacak olsa da özellikle büyükşehirlerde yaşayan yurttaşların yüksek nem ve sıcaklık artışından ciddi şekilde etkileneceği ifade ediliyor.

ORMAN YANGINI RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Yükselen sıcaklıklar, düşen nem oranı ve zaman zaman şiddetini artıracak rüzgar, orman yangını tehlikesini de en üst seviyeye çıkaracak. Prof. Dr. Şen, bilhassa Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ekstra tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak, en ufak bir kıvılcımın bile telafisi imkansız felaketlere zemin hazırlayabileceğini hatırlattı. Bu nedenle ormanlık alanların yakınında ateş çıkarabilecek her türlü faaliyetten kesinlikle uzak durulması büyük önem taşıyor.

GÜNÜN EN TEHLİKELİ SAATLERİ AÇIKLANDI

Uzmanlar, sıcaklıkların zirveye çıkacağı günlerde vatandaşların sağlığını koruması adına çok önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ileri yaştaki vatandaşların, kronik rahatsızlığı bulunanların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinlikle dışarı çıkmaması öneriliyor. Ayrıca bol sıvı tüketimine de dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.