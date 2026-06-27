Son Mühür- AK Parti Gaziemir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclis Üyesi Nail Kocabaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ı ve ilçe belediyesinin hizmet politikasını sert bir dille eleştirdi. Başkan Işık’ın bir ot temizleme makinesini kullanırken çekilen görüntülerini hedef alan Kocabaş, belediyeyi hizmet üretmek yerine algı yönetmekle suçladı.



"Değişen sadece sosyal medya kurgusu"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın eline ot temizleme makinesi verilerek yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını savunan Kocabaş, ilçedeki kronik sorunların devam ettiğini vurguladı. Kocabaş, "Hizmette yoklar, şovda ise tam kadrolar!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın eline bir ot temizleme makinesi verilmiş. Ortaya çıkan görüntülere bakınca, insan Gaziemir’in kronik sorunlarının çözüldüğünü, seçim döneminde verilen vaatlerin tek tek yerine getirildiğini zannediyor. Oysa vatandaşın günlük hayatında değişen bir şey yok; değişen sadece belediyenin sosyal medya kurgusu. CHP’nin yıllardır değişmeyen anlayışı budur; hizmet üretmek yerine algı yönetmeyi tercih ederler. Ülkemizin geliştirdiği İHA’ları ve SİHA’ları küçümseyenler, belediye envanterine alınan bir ot temizleme makinesini büyük bir başarı ve vizyon projesi gibi sunuyor. Madem bu kadar öne çıkarıyorsunuz, o halde bırakın tanıtım videolarını da Gaziemir’in sokaklarını ve boş alanlarını saran otları temizleyin. Çünkü vatandaşın beklediği kamera karşısında verilen pozlar değil; temiz bir ilçe, çözülen sorunlar ve yerine getirilen vaatlerdir. Ancak görünen o ki CHP belediyeciliğinde öncelik yine hizmet değil, şovdur."