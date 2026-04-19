Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Tabip Odası’nda üç grup arasında kıyasıya bir yarışa sahne olan seçim, İzmir Çağdaş Hekim Grubu’nun zaferi ile sonuçlandı.

Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleşen seçimlerde 2 bin 885 hekim oy kullandı. Seçim sonucunda oy sayımlarının ardından en çok oyu İzmir Çağdaş Hekim grubu aldı. Büyük bir sevinç yaşayan İzmir Çağdaş Hekim Grubu, zaferlerini okul bahçesinde kutladı. İzmir Çağdaş. Hekim Grubu Yönetim Kurulu adayı ve seçimlerin ardından yeni yönetim kuruluna da seçilen Uzm.Dr. İnan Mutlu, “Çok çabaladık çok emek harcadık. İzmir Tabip Odası hekimlerden uzaklaşmıştı.

Hekimlerimizi Tabip Odası ile yeniden buluşturmak, kavuşturmak için sahada canla, başla çalıştık ve sonuçlarını aldık. Bundan sonra daha da çok çalışacağız” dedi.