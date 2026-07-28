Manisa'da CHP'den Yeni Parti'ye yönelik istifalar devam ederken, bu sefer Selendi İlçe Teşkilatı'nda dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Şentürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 150 partilinin CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti saflarına katıldığını açıkladı.

İlçe yönetiminden de istifa!

Gelen bilgiler çerçevesinde sadece ilçe başkanlığı değil, teşkilatın farklı kademelerinde görev alan çok sayıda yönetici ve parti üyesi de istifa dilekçelerini iletti.

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız"

Toplu istifaya ilişkin açıklama gerçekleştiren CHP Selendi eski İlçe Başkanı Cemil Kurt, siyasi hayatlarına yeni bir çatı altında devam edeceklerini ifade etti. Kurt, "Ben dahil tüm parti kademelerimiz CHP'den istifa ederek topluca Yeni Parti'ye geçtik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız." dedi.

