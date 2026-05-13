Son Mühür/Selda Meşe- Tam 12 yıl önce, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirketin işlettiği kömür ocağında meydana gelen olayda 5’i maden mühendisi toplam 301 emekçi yaşamını kaybetti.

Yeraltında kömürün kızışmasıyla açığa çıkan karbonmonoksit gazının işçileri zehirlemesi sonucu yaşanan facia; dünya madencilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye’yi yasa boğan bu olay, iş güvenliği ve denetim sistemleri konusunda büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

"Umutları, hayalleri ve yarım kalan hayatları kaybettik"



301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden kazasının üzerinden 12 yıl geçti. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı da hayatını kaybeden madencileri anmak amacıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"12 yıl önce göz göre göre yitirdiğimiz 301 madencimizi unutmadık. Soma’da yalnızca 301 canı değil; umutları, hayalleri ve yarım kalan hayatları kaybettik. Acıyı da öfkeyi de ilk günkü gibi yüreğimizde taşıyoruz. Hep buradayız, hep sizinle birlikte olacağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Ruhları şad olsun"