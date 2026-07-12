Yangının, İzmir-Manisa kara yolunda Sabuncubeli Tüneli mevkiinde, İzmir yönündeki MTA Kavşağı yakınlarında yer alan tır park alanında gerçekleştirdiği öğrenildi Henüz bilinmeyen bir sebeple bir araçta meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi de etkisi altına aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti.

Otluk alana da yayıldı!

Araçta meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle beraber yol kenarındaki otluk alanı da etkisi altına aldı. Yangının daha geniş bir alanı etkisi altına almaması için ekipler hem araçta hem de çevredeki bitki örtüsünde yoğun söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Sürücülere uyarı!

Yangın sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, güzergâhı kullanan sürücülerden dikkatli olmaları talep edildi.

