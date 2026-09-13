Son Mühür / Manisa’da kuru üzüm fiyatları üzerinden yürütülen tartışma, sosyal medyada yapılan bir yorumla yeni bir boyut kazandı. Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı ve Yeni Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Erol Becerikli’nin, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur hakkında yayımlanan bir haberin altına hakaret ve küfür içerdiği belirtilen bir yorum yaptığı öne sürüldü.

Söz konusu yorumun sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar Becerikli’ye doğrudan yanıt vererek kullanılan ifadeleri eleştirdi. Tartışmanın odağında ise siyasi eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın korunması gerektiği yönündeki değerlendirmeler yer aldı.

Yenişehirlioğlu’ndan Sosyal Medyadan Tepki

Yaşanan gelişmeye AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu, Baybatur’a yönelik kullanılan ifadeleri kınayarak siyasetin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yenişehirlioğlu, halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline gösterilecek saygının millet iradesine duyulan saygının da gereği olduğunu belirterek, ayrıştırıcı ve saldırgan dilden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu açıklamasında, “Siyaset; zarafet, letafet, samimiyet ve muhabbet istikametinden saptığında ortaya çıkan tablonun ne kadar şuurdan yoksun bir hâle geleceği bir kez daha görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Akkal’dan Baybatur’a Destek

Konuya ilişkin bir diğer tepki ise AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal’dan geldi. Akkal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Baybatur’a yönelik ifadeleri “yakışıksız” olarak nitelendirerek söz konusu tutumu kınadı.

Üreticilerin kuru üzüm fiyatlarına ilişkin beklenti ve hassasiyetlerinin meşru olduğunu belirten Akkal, bu taleplerin ilgili bakanlıklara aktarılmaya devam ettiğini ifade etti. Ancak hiçbir haklı talebin seviyesiz bir üslubu mazur göstermeyeceğini vurguladı.

Akkal, “Görüş ayrılığı olur, eleştiri olur; siyaset bunlarla yapılır. Ama nezaketin kaybolduğu yerde mesele de kaybolur” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu görevi üstlenen herkesin temsil ettiği makamın sorumluluğuyla hareket etmesi gerektiğini belirten Akkal, açıklamasını “Sayın Murat Baybatur Vekilimizin yanındayız. Manisa’mızın ve üreticimizin hakkını savunmaya, birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Öte yandan Becerikli’nin söz konusu yorumla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Yeni Parti Manisa İl Başkanlığı’nın konuya ilişkin tutumu da yakından takip ediliyor.