Son Mühür / Yağmur Daştan - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, çocuk sağlığına adanmış bir ömrün idari bir kararla görevden uzaklaştırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Meslek hayatı boyunca binlerce çocuğun hayatını kurtaran Prof. Dr. Hasan Yüksel’in açığa alınma süreci, Son Mühür’ün haberiyle gündeme gelmesinin ardından hasta ve hasta yakınlarından destekler çığ olup aktı. Hasta çocukların doktorsuz bırakıldığını belirten vatandaş, sosyal medya üzerinden ‘adalet’ çağrısı yaptı.

Daha önce Son Mühür’e açıklamalarda bulunan pek çok aile, bölgede çocuk bronkoskopisi yapan ve yabancı cisim çıkaran tek ünitenin başında bulunan Yüksel’in görevden el çektirilmesiyle, kritik durumdaki pek çok çocuğun zor durumda kaldığını dile getirmişti. Prof. Dr. Yüksel ise "Hocalık görevim hataları düzeltmektir" diyerek sessizliğini bozmuş ve süreci anlatmıştı. Prof. Dr. Yüksel, “ Bölgenin tek çocuk bronkoskopisi yapan ve bronştan yabancı cisim çıkaran tek ünitesiyiz. Bu çocuklar başka şehirlere sevk edilmektedir. Aynı zamanda Türk Pediatri Kurumu Manisa Şubesi’nin 20 yıldır başkanıyım. Açığa alınma durumum yasal mevzuat ile çelişmektedir. Hasta çocukların sağlığı ve hocalık görevim için ivedilikle açığa alınma cezamın sonlandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan destek yağdı

Son Mühür’ün sesini duyurduğu Prof. Dr. Yüksel’e sosyal medyadan destekler sel oldu aktı. Sosyal medya, “23 yıldır doğru iş yapıp da görevde kalan görmedim”, “Maalesef doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar”, “Hasan hocamıza yapılan haksızlık bir an önce ortadan kalkar diye ümit ediyoruz… Kendisi, ülke olarak sahip çıkmamız gereken yegane hekimlerden. Keşke ailelere söz hakkı verilse de aileler olarak hocamızın hakkını savunabilsek”, “Hasan hocam çok değerlidir 10 yıl boyunca en zor anımızda hiçbir doktor çare bulamazken Hasan hocamız bize çare oldu hakkı ödenmez”, “Nedir bu kaliteli doktorlara düşmanlık” gibi yorumlar geldi.

İşte, o yorumlardan bazıları…