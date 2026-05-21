Son Mühür / Siyaset gündemi, "etkin pişmanlık" itirafları ve CHP’li Veli Ağbaba’nın belediye başkan adaylıkları karşılığında çanta ve valizlerle para aldığı iddialarıyla çalkalanırken, İzmir’i sarsacak bomba bir ihbar Kemalpaşa’dan geldi. Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi’nin, İzmir’den de 8 belediye başkanının adaylık sürecinde Veli Ağbaba’ya para verdiğini açıklaması kulisleri hareketlendirmişti. Çarpıcı yayının yankıları sürerken, Son Mühür’e ulaşan bir vatandaşın gizli ihbarı Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen hakkında çok konuşulacak iddiaları ortaya koydu.

“Kemalpaşa OSB’deki arsasını sattı”

İsmini vermeden ‘Kemalpaşa’ başlığıyla ‘Hasan Çölmekçi’ye notu düşerek mesaj atan vatandaş, Başkan Türkmen’in adaylık sürecine dair şoke eden iddialarda bulundu. İhbarda, Türkmen’in aday gösterilmeden önce hiçbir çalışma yapmadığı, adaylığı kapmak için Kemalpaşa OSB’deki arsasını satarak milyonlarca liralık bir parayı birilerine aktardığı öne sürüldü.

“Tek bir paylaşım bulunursa…”

Siyaset arenasındaki iddiaları başka bir boyuta taşıyan vatandaşın ihbar mesajının tamamı şu şekilde:

“Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, adaylığı açıklanana kadar bir kere çıkıp da ben adayım dememiştir. Bir kere ben adayım diye esnaf, destek ziyaret yapmamıştır. Bir tane paylaşım yapmamıştır. Bu çok nettir. Sadece Kemalpaşa Belediye Başkan Adaylığı açıklandıktan sonra harekete geçmiştir ve paylaşım yapmıştır. Bu süreçte tüm aday adayları ziyaretler yapmıştır, açıklamalar yapmıştır ama Mehmet Türkmen’in bir tane açıklaması, cisması yoktur. Bakın bir tane paylaşım bulunursa ben kendimi Konak Meydanı’nda asarım. O kadar nettir. Bunun tespiti de kolaydır. O nedenle de Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in o dönem Kemalpaşa OSB yer alan bir arsasını satarak yani öncesinde satarak daha sonra bu adaylık sürecinde 50 ila 100 milyon gibi bir parayı birilerine vererek para ile aday olduğu o dönem Kemalpaşa'da çok konuşulmuştur.”

İddiaların ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Kamuoyu, iddiaların odağındaki isim olan Başkan Türkmen’den resmi bir yanıt bekliyor.