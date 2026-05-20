İzmir’de gerçekleştirilen 5. Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dama oyuncularını bir arada topladı. Bornova Belediyesi ile Ege Damacılar Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşandı.

120 dama oyuncusu Bornova’da bir araya geldi!

Bornova’da gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da yoğun katılıma sahne oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Bornova'ya gelen 120 dama oyuncusu, gün boyunca süren karşılaşmalarda dereceye girebilmek için hamlelerini büyük bir dikkatle gerçekleştirdi.

Son puanlara kadar sürdü!

Turnuvanın final aşaması büyük çekişmeye sahne oldu. Organizasyon sonunda Rahmi Ekrem, topladığı 7.5 puanla birinciliği elde etti. Aynı puana ulaşan Faik Yıldız ise averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti

Ödül töreniyle son buldu!

Gün boyu süren karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi.