Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. TFF 2.Lig’den çekilen kırmızı-lacivertliler, camiayı ve taraftarları derinden üzerken spor kamuoyunda etki yarattı. Sürdürülebilir altyapı modeliyle geliştirdiği ve yetiştirdiği futbolcuları A takıma gönderen, 104 yıllık köklü çınar Altınordu’nun ligden çekilmesi Türk futbolunu derinden sarstı. Altınordu Spor Kulübü’nün Başkanı Halim Bezircilioğlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Sessizliğini Son Mühür’e bozan Bezircioğlu, Altınordu’nun hak ettiği bir yerde olması gerektiğini belirtirken A takımın her zaman önemli bir vitrin olduğunu söyledi.

“Hem üzüldük hem rahatsız olduk”

Altınordu Spor Kulübü’nün Başkanı Halim Bezircilioğlu, “Mehmet Seyit Özkan, geçtiğimiz yıllarda yatırımcı arayışını sürdürüyordu. Bize de şahsen iletti ve yardımcı olmaya çalıştık. Şimdiye kadar istediği ölçülerde birini bulamadı ve profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. Altınordu Futbol A.Ş., 2012 yılından itibaren bütün yetki ve haklara sahip olan Başkan Mehmet Seyit Özkan’a devredildi. Bizim zaten sadece bir futbol takımımız var... Bunun yanında ona devrettiğimiz hiçbir şey olmadı. 14 sene sonra geldiğimiz noktada A takım dışında tesis, yatırım gibi nedenlerden dolayı bizim A takımımız bir yükmüş gibi ortaya çıktı. Gelinen bu noktada alınan kararlar için hem üzgünüz hem de rahatsız olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Altınordu camiasından yatırımcı çıkmadı”

Başkan Mehmet Seyit Özkan’ın kendisiyle görüştüğünü, Altınordu camiasından yatırımcı çıkmadığını belirten Başkan Bezircilioğlu, “Başkan Mehmet Seyit Özkan’la aramızdaki sözleşme gereği durumu bize iletti. Olay, tek başına futbol takımını almakla kalmıyor. 2. Lig’de maliyetler her geçen gün artıyor. Biz de camia içinde arkadaşlarımızla bu durumu konuştuk ve görüştük. Bizim içimizden yatırımları ve harcamaları yapabilecek biri çıkmadı. Altınordu camiasından hiç kimse talip olmadı. Daha önceden Başkan Özkan, devretmek için bizimle görüştü. İade alacak durumumuz söz konusu olmadığı için ulusal ve uluslararası yatırımcı arayışına girdi” şeklinde konuştu.

“Avrupa hedefinden Torbalı Tesislerine”

Bir zamanlar Avrupa hedefiyle yola çıkan Altınordu’nun bu durumu hak etmediğini vurgulayan Bezircioğlu, “Sürece her zaman soğukkanlı ve sağduyulu olarak bakıyorum. Taraftarlardan ve camiadan haklı olarak büyük tepki var. 2023 yılında Avrupa Kupaları bize hedef gösterilirken Torbalı’da maçlarımızı oynadık. Takım ligden çekildi ve biz bunu hak etmedik. Camiayla çok fazla iletişimi olmadan futbol takımımızı yönetti. Takımın ligden çekilmesinin ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Bütün camiayı rahatsız ettiği için herkes tepki gösterdi. Sakin ve itidalli bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“A takım Altınordu’nun vitrini”

Altınordu A takımının önemli bir vitrin olduğunu belirten Başkan Bezircilioğlu, “Süreç içerisinde bazı doğru hamleler yapılabilseydi kulüp ve A takım daha farklı konumda olabilirdi. Neticede Futbol A.Ş. olduğu için bizim karışma hakkımız yok. Daha farklı seviyelerde olması gereken Altınordu’nun bugünkü durumu üzücü. Sonuçta Altınordu Şirketi’nin almış olduğu bir karar ve bu karara bağlı olarak ligden çekildik. TFF 2. Lig’e başvuru için kısa bir süre kaldı. Mehmet Bey’in kararını gözden geçirerek daha sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Onun ‘katılıyoruz’ demesiyle işin rengi değişir. Tek olabileceğini beklediğimiz şey, Mehmet Bey’in lige katılım için karar vermesidir” dedi.