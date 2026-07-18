Malatya bugün sabah saat 6.20 sularında 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşı yatağından kaldıran depremi değerlendiren DEÜ DAUM Müdürü, AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD verilerine göre, bugün saat 06.20'de Malatya-Battalgazi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri depremin sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını göstermekte.

"6 Şubat depremlerinin tetiklediği bir sarsıntı"

İlk değerlendirmemiz depremin Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu üzerinde olduğunu gösteriyor. Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını gösteriyor. Bu da; bugün meydana gelen depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları bölgede inceleme başlatıyor

Çalışmalara devam edileceği vurgusu yapan İzmirli Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin dış merkezinin yer aldığı Yeşilyurt-Kale arasındaki bölgede çok sayıda fay parçası bulunuyor. Bu fay parçaları üzerinde Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Serap Çolak Erol yürütücülüğündeki TÜBİTAK-KAMAG ve AFAD-UDAP projeleri kapsamında Elazığ-Fırat Üniversitesi ve İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi'nden oluşan ekibimizle birlikte bölgeye geçerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projeler kapsamında şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, Kale-Yeşilyurt arasındaki bölgede geçmişte yüzey faylanmasıyla oluşmuş depremlerin geliştiğini belirlemiş durumdayız. Bu nedenle bölgede benzer büyüklükteki depremlerin tekrarlanabileceği öngörülebilir.”